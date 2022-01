‘Harry Potter’-acteurs herdenken overleden collega’s in reünie-aflevering: “Ze waren als familie voor ons”

De actrice Helen McCrory speelde in drie ‘Harry Potter’-films de moeder van Draco Malfidus. Zij is begin dit jaar overleden na een strijd tegen kanker. Het nieuws werd destijds bevestigd door haar echtgenoot Damian Lewis. Ook Alan Rickman, die de rol van Severus Sneep speelde, werd niet vergeten. Rickman speelde in alle acht films mee. Hij is in januari 2016 op 69-jarige leeftijd overleden. Wie jammer genoeg ook al overleden is, is Richard Harris. Hij speelde de rol van Perkamentus in de eerste twee films. Hij stierf in oktober 2002 op 72-jarige leeftijd. Verder moest de cast ook al afscheid nemen van Richard Griffiths. Hij speelde de rol van Herman Duffeling in de films. De acteur onderging in 2013 een hartoperatie, maar is uiteindelijk overleden na enkele complicaties.

Dankbaar

Dat zij er tijdens deze bijzondere reünie niet bij zijn, valt de acteurs dan ook zwaar. “Natuurlijk is het geweldig om terug te zijn, maar we dachten dat Helen, Alan en Richard langer bij ons zouden blijven”, aldus Emma Watson. En ook Rupert Grint heeft het er duidelijk moeilijk mee. “Ze waren als familie voor ons, maar jammer genoeg hebben ze ons te vroeg verlaten.” De acteurs zijn wel dankbaar dat ze met zo’n grote namen hebben mogen werken. “Op een dag zal ik heel oud zijn en dan kan ik zeggen dat ik deze legendarische acteurs gekend heb”, zo vertelt Daniel Radcliffe.

Jason Isaacs (Lucius Malfidus in de film) en Tom Felton (Draco Malfidus) hebben zich in de reünie-aflevering uitgesproken over het overlijden van Helen. Zij speelde namelijk de echtgenoot van Jason en de moeder van Tom in de films. “Ze is de beste actrice die ik ooit gezien heb. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik samen met haar mocht acteren”, aldus Jason. Felton zelf had het dan weer bijzonder moeilijk om over Helen te praten. “Ze heeft mij ontzettend veel geleerd. Het was echt een plezier om met haar te werken.”

Emma Watson had het op haar beurt over Alan Rickman. “Hij sprak niet tegen mij alsof ik een kind was. Hij nam mij gedachten en ideeën serieus en dat heeft mij echt ontroerd. Ralph Fiennes (Voldemort) zag de acteur als een zeer goede vriend. “Zijn precisie was echt intimiderend. Op dat vlak was hij gewoon een echte tovenaar.”

Warm persoon

Richard Harris was aanvankelijk niet zeker of hij de rol van Perkamentus wel wilde spelen. Uiteindelijk slaagde zijn 11-jarige kleindochter erin om hem te overtuigen. Zij dreigde er namelijk mee dat ze nooit meer met hem zou spreken als hij de rol niet aannam. “Wat kon ik doen?! Ik haar toch moeilijk teleurstellen”, vertelde Harris hier in het verleden over. “Hij was zo’n speciaal en warm persoon”, weet Emma Watson nog. Volgens regisseur Christopher Columbus is Richard Harris één van de grappigste mensen die hij ooit ontmoet heeft. “Het was alsof er een 11-jarige gevangen zat in het lichaam van een 70-jarige man.”

Het overlijden van Richard Griffiths (Herman Duffeling) heeft vooral Daniel Radcliffe erg geraakt. “Zijn overlijden heeft mij het meeste geraakt. Hij was zo gul met zijn kennis en wilde gewoon alles met iedereen delen.”

‘Harry Potter: Return To Hogwarts’ staat vanaf 2 januari op Streamz.

