Harry en Jerina bedanken fans voor alle steun: “We zijn hier allebei héél emotioneel van”

TV Heuglijk nieuws in ‘Thuis’: Marianne zegt dan toch “ja” op huwelijks­aan­zoek van Leo

28 mei Het moet niet altijd kommer en kwel zijn, vrijdagavond was er nog eens heuglijk nieuws te rapen in de Eén-soap ‘Thuis’. Nadat Marianne (Leah Thys) Leo (Walter Moeremans) eerder al het deksel op de neus had gegeven, heeft ze nu toch volmondig “ja” gezegd op z’n huwelijksaanzoek.