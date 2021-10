Harde taferelen in ‘Axel Gaat Binnen’: kleine Marie-Lou kent elke stap van het doktersonderzoek

TV Adil El Arbi en Bilall Fallah hebben grote plannen na nieuwe serie ‘Grond’: "Onze droom is een paar Oscars winnen”

12 oktober Deze avond staat ‘De Cooke & Verhulst Show' in het teken van de nieuwe serie ‘Grond’. Yassine en Ward, twee van de acteurs uit de reeks vertellen hoe ze een shoot in Marokko deden met enkele leden van de ‘Game Of Thrones’-crew. Gert en James videobelden ook met Adil en Bilall, de regisseurs van de reeks. “Onze grootste droom is een paar Oscars winnen.”