Hans Otten verlaat productiehuis Warner Bros.

Otten introduceerde ‘First Dates’ in Vlaanderen, bracht Lieve Scheire naar VTM met ‘Kan Iedereen Nog Volgen’ en maakte met Elke Clijsters de allereerste Vlaamse Bachelorette. Dat programma is binnenkort op VIER te zien. Andere wapenfeiten waren ondermeer het reportageprogramma ‘Op Eén’ met Kobe Ilsen en ‘Ladytruckers’ op VTM2.

“Na 8 mooie jaren bij Warner is het tijd voor iets anders. Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik gekregen heb en het fijne team waar ik altijd mee heb kunnen samenwerken. Er komen nog enkele nieuwe en verrassende programma’s aan waar ik met veel plezier de eerste bouwstenen voor heb gelegd. Wat de toekomst brengt, is ook voor mij een raadsel”, geeft Hans Otten mee.

Aan de kar getrokken

“Weinig televisiemakers zijn van zoveel markten thuis als Hans. Hij verlaat een omgeving die - ondanks de crisis - in goede gezondheid verkeert. We zijn er Hans heel dankbaar voor dat hij mee aan de kar heeft getrokken die dat mogelijk heeft gemaakt”, zo reageert Tom De Baerdemaeker, Managing Director bij Warner Bros.

Otten begon zijn carrière bij het toenmalige TV1 waar hij het hitparadeoprogramma ‘TV1-Top 30' presenteerde. Hij combineerde zijn tv-werk met de radio en startte daar met ‘Commissaris O’. In 1994 stapte hij over naar VTM waar hij onder andere ‘Telekwinto’, Sterrenconnectie’, ‘Vakantiekriebels’ en ‘Hans en de Griet’ presenteerde. Acht jaar later presenteerde hij op VT4 ‘The Block’ en later ook ‘Schoondochter Gezocht’ en ‘Ook Getest Op Dieren’. In 2012 verliet hij SBS en ging niet veel later aan de slag bij Warner Bros. als hoofd programmaontwikkeling.