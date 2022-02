Hanne, Marthe en Julia gaan helemaal op in ‘Marble Mania’: “Het is gedaan, K3 stopt!”

TV RECENSIE. ‘Suspicion’: “Waar kunnen we Uma Thurman als vermist opgeven?”

De Queen die samen met zoonlief Charles, kleinzoon William en Kate Middleton een tienerjongen belaagt, hem in een reiskoffer propt en ontvoert. Het gebeurt zowaar in ‘Suspicion’, wanneer een gemaskerde bende de zoon van een prominent figuur schaakt om die laatste publiekelijk op de knieën te krijgen. Of deze thrillerreeks op Apple TV+ met Uma Thurman en Rajesh uit ‘The Big Bang Theory’ ook zo flitsend is als ze klinkt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

8 februari