Hanne en Sven zijn 4 maanden na ‘Cupido Ofzo’ nog een koppel: "Als een engeltje uit de hemel"

TVHoeveel van de acht koppels uit 'Cupido ofzo' uiteindelijk samenbleven, komen we vanavond pas te weten op VTM. Eén stel kunnen we nu al prijsgeven: Sven (26) en Hanne (22). Liefde op het eerste gezicht was het zeker niet tussen de twee, die groeide pas gaandeweg. "We praten over samenwonen, maar hoe we dat gaan doen, daar zijn we nog niet uit."