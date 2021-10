Hanne en Marthe delen laatste Golden Tickets uit: één van deze 15 kandidaten zal Klaasje opvolgen

TV Wie vervangt Samantha en wat met Mr. Big? Dit weten we al over ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot

7 oktober December. Dat is de maand die elke cosmopolitan drinkende citygirl rood moet omcirkelen in de agenda. Meer dan twintig jaar na de allereerste aflevering keert ‘Sex and the City’ dan terug met een nieuw seizoen. ‘And Just Like That...’ zal die reboot heten en is straks, gelijktijdig met de States, te zien op Streamz. Dat wordt er eentje mét Mr. Big en een ‘Grey’s Anatomy’-actrice in de plaats van de in onmin geraakt Kim Catrall. Alles wat we tot nu toe weten.