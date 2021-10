Hanne en Marthe delen laatste Golden Tickets uit: deze 15 kandidaten gaan door naar de studioshows in ‘K2 zoekt K3'

TVTijdens de vijfde auditieshow van ‘K2 zoekt K3' gaven opnieuw 13 kandidaten het beste van zichzelf om de mogelijke opvolger van Klaasje te worden. Vooral Nederlander Dirk zorgde daarbij voor een aangename verrassing. Na afloop deelden Hanne en Marthe hun laatste twee Golden Tickets uit. In totaal gaan zo vijftien kandidaten, onder wie drie jongens, door naar de studioshows. Zij maken dus nog kans om het nieuwe K3'tje te worden. We zetten alle audities uit aflevering vijf nog even op een rijtje.

Een opvallende kandidate was de 21-jarige Kiara uit Zottegem. 2020 was voor haar een jaar waarin ze het roer omgooide en zich terug goed ging voelen in haar vel. “Ik heb een maagverkleining laten doen en ben nu 56 kilogram afgevallen”, vertelde ze. “Het kleedje dat ik nu draag durfde ik twee jaar geleden niet te dragen. Het is een overwinning voor mij om op het podium te staan en voor zoveel mensen te mogen optreden, voor de eerste keer in mijn leven.” Ze straalde dan ook tijdens haar auditie op ‘Tele-Romeo’.

Bekijk hieronder alle audities

Jarko (18, Schelle): Deze student humane wetenschappen heeft naar eigen zeggen alvast de juiste hobby’s om een K3’tje te worden: dansen, zingen en acteren. “Mijn gezicht is misschien al bekend dankzij Ketnet Musical, waar ik in de vaste cast zit”, klonk het.

Justine (24, Assebroek): Justine is studente revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. “Jullie zijn mijn eerste publiek ooit”, kondigde ze vlak voor haar auditie op ‘Hart Verloren’ aan. Ze had ook haar geluksring meegebracht.

Finlay (24, Ertvelde): Finlay geeft al zes jaar zangles en heeft daarnaast nog een andere troef in petto: ze is afkomstig van de geboorteplek van de enige echte Voice of Europe, Eddy Wally. “Dus ze is ervoor gemaakt”, grapte Kürt Rogiers. Ze bracht ‘Superhero’ en zorgde voor een wel héél verrassende auditie.

Marijse (23, Wondelgem): Marijse vertrouwde Kürt en Tooske toe dat ze een vreemde verslaving heeft: “Ik ben verslaafd aan eetgeluiden. Krakende geluiden relaxen mij, ik word er zen van.” Deze studente leerkracht deed auditie op ‘De Wereld Van K3'.

Laura (29, Dendermonde): Laura is veiligheidsambtenaar en studeert in avondschool voor vastgoedmakelaar. “Een serieuze ommezwaai, want vroeger was ik professionele danseres”, vertelde ze. “Zelfs ook stuntvrouw. Dat heeft me tot filmsets gebracht van ‘Star Wars’, ‘Lara Croft Tomb Raider’ en ‘Men in Black 4.’” Die gevaarlijke stunts liet ze even achterwege tijdens haar performance op ‘Feest’.

Judy (22, Nieuwleusen): Judy was 12 jaar lang majorette. Ze is dans- en musicalstudente en heeft ook haar eigen beautysalon. Voor haar auditie op ‘Pina Colada’ had ze haar nagels dan ook helemaal in K3-stijl aangepast. “Ik heb het regenboogjurkje erin verwerkt, dat moet geluk brengen”, klonk het.

Suzanne (20, Amsterdam): Geef Suzanne een micro of een piano en ze is gelukkig. Ze verraste jurylid Samantha met haar klankkleur tijdens haar auditie op ‘Trouwen’.

Marlou (23, Hengelo): Marlou is dansdocent en houdt van dansen, zingen… en “alles filmen en er vette video’s van maken”. Haar tattoos zorgen voor een stoere look, “maar ik heb ook best een lieve en zachte kant”, klonk het. “Een goeie mix voor K3.” Ze deed auditie op ‘Dans Van De Farao’.

Mats (19, Amsterdam): Mats is student toneel en kleinkunst en speelde al mee in de musical ‘The Sound of Music’. “Nu wil ik ook wel eens van K3 proeven”, vertelde hij. Hij waagde zijn kans met ‘Loko Lé’.

Dirk (23, Tilburg): Dirk is student musicaltheater en maakt graag podcasts met zijn beste vriendin. Voor zijn auditie koos hij één van zijn favoriete K3-liedjes ‘De Drie Biggetjes’. Maar laat dat nu nét het K3-liedje zijn waar jurylid Gordon een grondige hekel aan heeft.

Shelby (26, Rotterdam): Muziek maken, Netflixen en creatief bezig zijn: dat is wat Shelby het liefste doet. “Ik hoop dat er eindelijk een beetje kleur in K3 kan komen, daar ga ik voor”, vertelde ze. Vlak voor haar auditie op ‘Ster’ zorgde ze voor enige commotie bij de publieksjury én bij Hanne en Marthe.

Babette (22, Loenen aan de Vecht): Babette heeft een kat met 1 tand en een eigen Instagram-pagina. “Al mijn andere hobby’s zijn wel normaal”, lachte ze. Ze doet ook aan vrijwilligerswerk: “Ik ben taalcoach en help een Turkse en een Poolse vrouw met het leren van het Nederlands.” Daarvoor gebruikt ze ook wel eens de muziek van K3. Ze was de allerlaatste kandidaat die auditie kwam doen en dat deed ze met ‘Love Boat Baby’.

Op het einde van de uitzending zorgden Hanne en Marthe nog voor een verrassing van formaat. De K3'tjes deelden opnieuw twee Golden Tickets uit, dit keer aan Julia en Luca. In totaal gaan zo vijftien kandidaten door naar de studioshows, die vanaf volgende zaterdag te zien zijn op VTM.

Deze kandidaten gaan door naar de volgende ronde: 1. Diede

2. Remi

3. Kato

4. Celester

5. Giana

6. Dirk

7. Babette

8. Chanel

9. Manou

10. Justine Deze kandidaten kregen een Golden Ticket: 1. Julia

2. Luca

3. Jemaima

4. Elise

5. Amy

LEES OOK