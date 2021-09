Hanne en Marthe delen eerste Golden Ticket uit en twee jongens halen hoge scores: bekijk hier alle audities uit ‘K2 zoekt K3'

TVDertien Vlaamse en Nederlandse jongens en meisjes gaven zaterdagavond het beste van zichzelf om de plek van Klaasje in te nemen in de tweede auditieronde van ‘K2 zoekt K3'. Naast de kijk- en luisterbox kregen de kijkers dit keer voor het eerst de reacties van Hanne & Marthe te zien in de gouden box. De K3'tjes deelden op het einde van de aflevering bovendien voor het eerst een Golden Ticket uit. Wij zetten alle audities op een rijtje, en dit keer vielen vooral de performances van de jongens op.

Deze Vlaamse kandidaten waagden hun kans:

De 22-jarige Joke uit Rotselaar sloot met haar auditie voor ‘K2 zoekt K3' een bijzonder heftige periode af. “Ik heb het afgelopen jaar borstkanker gehad”, vertelde ze. “Momenteel gaat alles goed en is de behandeling achter de rug. Daardoor besef ik: het leven is kort, dus geniet ervan. Waag de sprong en we zien wel waar we belanden.” Ze bracht het betekenisvolle ‘Jij Bent Mooi’, “omdat ik vind dat iedereen zo’n mooie boodschap elke dag wel mag horen”.

Kinderverzorgster Nancy (22) groeide op in Nederland, maar woont nu in de Belgische Kempen. Ze zingt in een gospelkoor en samen met haar zus is ze soms backing vocal voor haar mama. Ze bracht zaterdagavond ‘Ushuaia’.

De 25-jarige Amy houdt van dieren, padel en Limburg. Ze deed ook ooit mee aan Miss België. “Maar dat is niet zozeer de Amy die hier vandaag voor jullie staat. Ik ben eigenlijk eerder een K3’tje”, vertelde ze. Ze hoopte door te stoten met ‘K3 Airlines’.

De 20-jarige Chahrazad waagde haar kans met ‘Tele-Romeo’. “Ik zou een goed K3’tje zijn omdat ik de energie en pit in mij heb om er helemaal voor te gaan en mijn passie te delen met iedereen die K3 leuk vindt”, vertelde ze. Het meisje vergat even haar tekst, maar kon zich nadien toch nog herpakken.

Anke (19) speelde al mee in de Studio 100-musical ‘40-45'. “Ik heb de microbe te pakken gekregen door Ketnet Musical en ‘40-45‘”, lachte ze. “Toen dacht ik: dit is het en daar wil ik mijn job van maken. Daarom waag ik mijn kans.” Dat deed ze met ‘Niet Normaal’. “Een liedje dat toch wel bij mij past.”

Gaëlle (25) is een professionele danseres en danste al mee in de show van ‘20 jaar K3'. Hanne en Marthe schrokken zich dan ook een hoedje in de gouden box: “Dat is onze achtergronddanseres! Ik wist niet dat die kon zingen!” Maakte Gaëlle indruk met ‘Als Het Binnenregent’?

De 19-jarige Remi is student musicaltheater in Tilburg. “Je kent me misschien van ‘Campus 12', maar vooral als Wickie De Viking”, klonk het zaterdagavond. Op 10-jarige leeftijd stond hij ook naast Jelle Cleymans en Free Souffriau in de musical ‘Robin Hood’. De stress van het podium schrikt Remi dus niet af. Wat vonden de jury’s van zijn auditie op ‘Eyo’?

En ook deze Nederlandse kandidaten gaven het beste van zichzelf:

De 23-jarige Lisa (23) werkt bij de Python-attractie in de Efteling en figureert soms in Nederlands bekendste soap ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. Voor haar auditie koos ze volgens Hanne & Marthe een moeilijk nummer: ‘Zwaai Als Je Verliefd Bent’.

“Ik ben al zingend, dansend en acterend uit mijn wieg gerold. Daarom móest ik hier gewoon zijn”, aldus de 23-jarige Melissa. Ze geeft muziekles en studeert het zelf ook. Haar auditie deed ze op Natalia’s favoriete K3-nummer: ‘Je Hebt Een Vriend’, een song die ze bij ‘Liefde voor Muziek’ zelf coverde.

De 21-jarige Luca is student allround musicalperformer. Vorig jaar won hij zowel in België als in Nederland het kampioenschap soloshowdance. Stilzitten vindt hij tijdverlies. Welke moves toonde hij op ‘Oya Lélé’?

Dansen, zingen, entertainen en mensen blij maken, dat is wat Meryl (21) naar eigen zeggen het liefste doet. En dat mocht ze ook ten volle doen tijdens haar auditie op ‘De Drie Biggetjes’.

De 25-jarige Timo heeft een passie voor musical en schrijft zelf leuke shows voor een vakantiepark. Daarnaast heeft hij thuis een gigantische K3-verzameling met zo’n 2.000 à 3.000 attributen. Verdient hij straks zelf een plekje bij K3 met ‘Papa Pa’?

Eline (24) is muziekjuf en speelt in een coverband. Daarnaast wordt ze ook helemaal zen van Disneypuzzels en van berglucht op grote hoogte. Bleef Eline ook zen tijdens haar auditie op ‘Bij De Politie’?

Wat beslisten Hanne en Marthe?

De eerste auditieshow van ‘K2 zoekt K3' eindigde vorige week met een verrassing van formaat. Net wanneer iedereen dacht dat de eerste afvallers bekend waren, daalde er plots een extra kooi neer in de studio. Geen kijkbox, geen luisterbox, maar wel een gouden box met daarin Hanne en Marthe als extra juryleden. Zij kunnen de komende weken van daaruit alle audities volgen en krijgen de kans om onterechte afvallers op te vissen en met een Golden Ticket rechtstreeks door te sturen naar de studioshows. Deze keer besloten ze Amy te redden. De belevenissen van Hanne en Marthe in de gouden box en backstage bij ‘K2 zoekt K3' zijn meteen na elke auditieshow exclusief te volgen in ‘K2 zoekt mee’ op VTM GO.

Wie zelf voor hoor- en zie-jury wil spelen kan dat doen via vtm.be. In de online auditietool van ‘K2 zoekt K3' kan iedereen de preaudities beoordelen van de 68 kandidaten die hun kans wagen in de show. En dat enkel op basis van hun stem óf hun look. Zie je de kandidaten liefst aan het werk vanuit de kijkbox of hoor je ze liever uitsluitend vanuit de luisterbox? Test het zelf uit en geef jouw favorieten een ‘Oja’ of een ‘Néné’. Eén van deze 68 wordt straks dé opvolger van Klaasje.

