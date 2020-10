Hamburger vloog door de lucht op set ‘Game of Thrones’: “En daarna kregen we een andere cateraar”

TVWie ‘Game of Thrones' bekeken heeft, weet dat je beter geen ruzie zoekt met Rory McCann (51) aka The Hound. Maar dat is precies wat collega Ian McShane (78) wél deed, al was het niet expres. Dat staat in het boek ‘Fire Cannot Kill A Dragon’.