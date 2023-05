Halfnaakt gedumpt op straat: agenten identificeren lichaam van Playboymodel Star Stowe dankzij intieme tatoeage

TV RECENSIE. ‘Love & Death’: “Elizabeth Olsen is hemels als huisvrouw met een donker kantje, ook al gaat deze reeks recht­streeks naar de hel”

Vorige lente pakte Disney+ uit met het vijfdelige true crime-drama ‘Candy: A Death in Texas’. Daarin schitterde Jessica Biel als de vrome huisvrouw Candy Montgomery die er een affaire op nahield met de echtgenoot van haar goede kerkvriendin Betty Gore en die laatste tijdens een kolerieke ontmoeting op 13 juni 1980 eenenveertig keer te lijf ging met een bijl. Maar dat hield ‘Big Little Lies’-bedenker David E. Kelley niet tegen om dat schokkende relaas nogmaals in een prestigieuze tv-mal te gieten en daar de Scarlet Witch herself, Elizabeth Olsen, in de rol van Candy voor te casten. Of deze HBO-reeks op Streamz (de intussen derde vertelling van dit waargebeurd misdaadverhaal) zich ook onderscheidt van de rest? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.