Halfbroer van Meghan Markle maakt zijn opwachting in Australische editie van ‘Big Brother VIP’

TVThomas Markle Junior (55) is binnenkort te zien in de Australische editie van ‘Big Brother VIP’. Op verschillende foto’s is te zien hoe de halfbroer van Meghan Markle (40) het huis binnenwandelt. Thomas krijgt er bovendien het gezelschap van Jessika Power, bekend van de Australische ‘Blind Getrouwd’, en Caitlyn Jenner. Ook zij zijn op verschillende foto’s te zien.

Het ‘Big Brother VIP’-house staat in Sydney en volgens Channel Seven, de zender waar de realityreeks op te zien is, gaat het komende seizoen fantastisch worden. “We kunnen niet wachten tot heel Australië kennis kan maken met deze fantastische verzameling van bewoners. Daarnaast hebben we ook nog heel wat verrassingen in petto voor iedereen”, aldus Angus Ross van Seven Network.

Geen beste vrienden

Wie we naast Caitlyn Jenner en Jessika Power dus al zeker te zien krijgen in de show is Thomas Markle Junior. Thomas Junior is de enige zoon van Thomas Markle en dus ook de grote broer van Meghan. Samen hebben de twee ook nog een oudere zus, Samantha Markle (56).

De kans dat Meghan gaat supporteren voor haar boer is wel redelijk klein. De twee kunnen het namelijk niet zo goed met elkaar vinden. Op sociale media heeft de broer van Meghan al verschillende keren duidelijk gemaakt hoe hij over haar denkt. “Mijn familie en ik zijn door de media door het slijk gehaald. Ze doen net alsof we holbewoners, drugs- of alcoholverslaafden of criminelen zijn.” Iets waar Thomas het dus duidelijk niet mee eens is. “Het is allemaal b*llshit. Het PR-team van Meghan wordt gewoon betaald om onze reputatie te besmeuren.”

