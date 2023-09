Half miljoen kijkers nemen via ‘Dank u Dany’ afscheid van ‘VTMNIEUWS’-icoon Dany Verstraeten

tv Opnieuw melden vier oud-deelnemers ‘Temptation Island’ zich bij advocaat, in totaal nu al negen klachten

Er hebben zich nog vier oud-deelnemers van ‘Temptation Island: love or leave’ gemeld bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Ook zij beweren psychische klachten of in elk geval schade te hebben overgehouden aan het programma. Dat laat de advocaat dinsdagavond weten aan het Nederlandse persbureau ANP. De afleveringen, met ook Vlaamse koppels, waren in ons land te zien bij Play 5.