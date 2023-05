“Had ik maar mijn tijd genomen voor de test”: afvaller van ‘De mol’ was zeker dat iedereen wist wie de saboteur was

TV RECENSIE. ‘Follow Me’: “Influencen is een kunst. Maar ook sollicite­ren voor een driedubbe­le burn-out”

“Stop daar nu toch eens mee met dat narcisme”, dachten de ouders van Stien Edlund een vijftal jaar geleden toen hun tienerdochter voortdurend voor haar smartphone stond te huppelen. Intussen is die Stien een danssensatie van begin de twintig, heeft ze haar eigen appartement, een eigen kledinglijn en is ze met meer dan 5 miljoen volgers één van de meest gevolgde TikTokkers van België. In de vierdelige docu ‘Follow Me’ op Streamz laat ze samen met een handvol andere Vlaamse influencers een licht schijnen over een leven als selfmade content creator en hoort u ook de ouders aan de zijlijn ventileren over hoe het is om met een internetfenomeen onder één dak te leven. Of deze docu ook uw aandacht, laat staan uw likes verdient? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.