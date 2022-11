“Had ik dat houten kistje maar geopend”: vader Jeffrey Dahmer had gruweldaden van zoon kunnen vermijden

Lionel Dahmer, de vader van moordenaar Jeffrey Dahmer, heeft in een interview met tv-presentator Dr.Phil uitgebreid gesproken over hoe hij zich had moeten realiseren dat er iets mis wat met zijn kind. Zo vertelt hij over de tijd dat Jeffrey nog bij zijn grootmoeder in Milwaukee woonde - een periode waarin Jeffrey reeds mensen begon te vermoorden.

“Toen ik mijn zoon ging bezoeken bij zijn grootmoeder, had ik een gesprek met haar over het feit dat Jeffrey heel wat pornobladen liet rondslingeren doorheen het huis. Wanneer ik hem er vervolgens over wou aanspreken in zijn kamer, vond ik ook een mysterieus houten kistje in de ruimte.” Lionel wou de houten kist openen maar Jeffrey smeekte hem van dat niet te doen: “Geef me nog één dag, vader. Je gaat oma overstuur maken door het nu te openen.” Toen Lionel instemde met het voorstel en de dag erna de inhoud van de doos te zien kreeg, bleken er uiteindelijk pornobladen in te zitten. “Achteraf werd pas bekend dat er eigenlijk een afgehakt mensenhoofd in de kist zat. Als ik dus niet op Jeffrey zijn voorstel was ingegaan en de kist meteen had geopend, dan had ik nu mogelijk heel wat levens gered”, aldus Lionel.