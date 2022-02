Guga Baul ontmaskert sluikstorter in ‘De Vuilste Jobs VIPS’

TV Philippe Geubels en Rachel Hazes in Nederland­se versie van ‘Een echte job’

Phillipe Geubels is een van de kandidaten van ‘BN’ers in het ziekenhuis: Leren van helden’, zeg maar de Nederlandse versie van het VTM-programma ‘Een Echte Job’. Samen met onder meer Rachel Hazes ervaart hij hoe het is om te werken in een ziekenhuis tijdens corona.

