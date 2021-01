Guga Baúl en Lize Feryn stellen het geduld van Tine en Aster op de proef in ‘Da’s Liefde’: “Wow, dat was bikkelhard”

TV ‘Da’s Liefde!’ toetst wetenschap aan de praktijk: “Eerste date? Beter muurklim­men dan op café gaan”

11 januari De helft van de personen die je op date vraagt, zegt gewoon 'ja'. En bijna de helft van de mensen in een relatie was al eens verliefd op een ander. In Jens Dendonckers nieuwste programma 'Da's Liefde!' gaat de komiek niet op zoek naar de lach, maar toetst hij de wetenschap over de liefde aan de praktijk. Hoogstpersoonlijk ook, zelfs als hij daarvoor moet toegeven dat vriendin Lauren zijn rug onthaart.