Gruwelverhalen én ‘comic relief’: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

‘Young, Famous & African’ - vanaf 18 maart op Netflix

Volledig scherm ‘Young, Famous & African’. © Netflix

Na ‘The Rich Kids of TikTok’ is er nu de originele Netflix-reeks ‘Young, Famous & African’. Deze realityreeks volgt een clubje van beroemde, Zuid-Afrikaanse sterren in Johannesburg: Annie Idibia, Diamond Platnumz, Jeremiah Ogbodo, Zari Hassan, 2Baba, Nadia Nakai, Khanyi Mbau en Naked DJ. Dag in dag uit worden ze achtervolgd door camera’s, op weg naar hun werk en hun thuis. Vetes, flirten en feesten: zo ziet het leven van de steenrijke jongens eruit.

‘Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives’ - vanaf 16 maart op Netflix

Volledig scherm ‘Bad Vegan’. © Netflix

Van Chris Smith, de executive producer van ‘Tiger King’ en regisseur van ‘Frye: The Greatest Party that Never Happened’, komt er nu ‘Bad Vegan’. Een wilde, vierdelige documentaire die onderzoekt hoe Sarma Melngailis, de beroemde restauranteigenaar achter de New Yorkse hotspot Pure Food & Wine, iedereen voor de gek hield. Sarma stond aanvankelijk bekend als ‘de koningin van de veganistische keuken’, maar kreeg achteraf de bijnaam ‘veganistische voortvluchtige’. Samen met een handlanger Shane Fox, die ze leerde kennen via Twitter, begon ze geld weg te sluizen van haar restaurant. Fox had haar volledig onder controle en beloofde dat hij al haar dromen zou waarmaken: van het uitbreiden van haar restaurantimperium tot het onsterfelijk maken van haar geliefde hond. Eens hun fraude aan het licht kwam, vluchtte het koppel naar een motel in Tennessee, waar ze werden opgepakt. Wat hen uiteindelijk de das omdeed? Een slecht doordachte bestelling bij de keten Domino’s pizza... Een eigenaardig verhaal over geld dat overkomt als bizarre fictie.

STREAMZ

Deze tweedelige documentaire volgt actrice en activiste Evan Rachel Wood terwijl ze haar ervaring als slachtoffer van huiselijk geweld gebruikt om gerechtigheid na te streven en haar verhaal opeist. Ze lobbyt met succes voor de goedkeuring van ‘The Phoenix Act’, de wetgeving die de verjaringstermijn voor gevallen van huiselijk geweld in Californië verlengt. Zelfs voordat de documentaire dieper ingaat op Woods verhalen over het misbruik door Marilyn Manson, de provocerende rockster met wie ze als tiener uitging, is ‘Phoenix Rising’ een verrassend kwetsbaar portret van haar leven als kindacteur die een trauma moet verwerken en een jonge vrouw die gedwongen werd om volwassen te worden lang voordat ze er klaar voor was.

Alexia, die sinds een auto-ongeluk een stuk titanium in haar hoofd heeft zitten, raakt na een woeste ontmoeting met een auto zwanger. Omdat de politie haar op de hielen zit voor een reeks moorden, slaat ze op de vlucht en besluit ze de identiteit aan te nemen van een vermiste jongen. Deze Frans-Belgische coproductie, in beeld gebracht door de Gentse director of photography Ruben Impens, was de meest controversiële film uit de competitie van Cannes 2021, waar hij ook de Gouden Palm wegkaapte.

Volledig scherm ‘The Fast Saga’. © Photo News

‘Fast & Furious 9' volgt zoals gewoonlijk Dominic Toretto (Vin Diesel), die zich samen met Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) teruggetrokken heeft om een gezin te stichten. Ze proberen hun zoon Brian onder rustige omstandigheden op te voeden, waarbij ze hun roekeloze bestaan achter zich hebben gelaten. Onder andere de terugkeer van Cipher (Charlize Theron) gooit echter roet in het eten. Alweer een pakket vol bikkelharde actie, precies zoals we van een ‘Fast’-film verwachten.

DISNEY+

‘Cheaper by the Dozen’ - vanaf 18 maart op Disney+

Volledig scherm ‘Cheaper by the Dozen’. © Disney+

‘Cheaper by the Dozen’ is een nieuwe versie van de populaire gezinsfilm uit 2003 over de avonturen van een samengesteld gezin van twaalf personen, de Bakers. Gabrielle Union en Zach Braff spelen de hoofdrollen als Zoey en Paul, een echtpaar met een hectisch huishouden dat tegelijkertijd een eigen zaak runt: Baker’s Breakfast, een lokaal eettentje dat alleen ontbijt serveert (met de geweldige zoete en hartige saus van Paul). Paul heeft uitbreidingsplannen voor het restaurant en besluit het gezin te verhuizen naar een veel groter huis in een betere buurt. Maar de verhuizing naar een ander deel van de stad en de uitwerking daarvan op de kinderen leveren meer stress op dan Paul en Zoey hadden verwacht. Nu het geluk van hun liefdevol, hecht gezin gevaar loopt, moet Paul een leven zien te vinden dat perfect past bij de dromen van iedereen.

‘Nightmare Alley’ - vanaf 16 maart op Disney+

Volledig scherm Bradley Cooper en Toni Collette in ‘Nightmare Alley’. © Photo News

Stan Carlisle treedt in de kermiswereld van de jaren 1940 op als mentalist. In een poging om rijke toeschouwers op te lichten, besluit hij samen te werken met Lilith Ritter, een manipulatieve psychologe. ‘Nightmare Alley’ is een Amerikaanse mysteryfilm en ‘neo noir’ uit 2021, onder regie van Guillermo del Toro. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van auteur William Lindsay Gresham. De hoofdrollen worden vertolkt door Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette en Rooney Mara.

