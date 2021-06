Grote verschuivingen in de jury van ‘Belgium’s Got Talent’: enkel An Lemmens blijft aan boord

TVVerrassend nieuws voor de trouwe fans van 'Belgium's Got Talent': VTM bedankt juryleden Niels Destadsbader, Dan Karaty en Stan Van Samang voor bewezen diensten. Ze worden vervangen door rasartiest Bart Peeters, actrice Ruth Beeckmans en creatief directeur bij VTM Davy Parmentier. Enkel An Lemmens behoudt haar juryzitje in de talentenjacht.

Meest in het oog springend is de komst van Davy Parmentier, de 37-jarige creatief directeur van VTM. Parmentier werkt al tien jaar aan de Medialaan, waar hij verantwoordelijk is voor het programma-aanbod en de zoektocht naar en begeleiding van tv-talenten. In het najaar van 2019 was hij ook één seizoen de gastheer van zijn eigen talkshow 'Wat een dag'. Het "experiment", zoals Parmentier het toen noemde, kreeg evenwel geen vervolg. Toch is hij nu naar eigen zeggen "enorm blij" dat hij terugkeert op het scherm. "De mooiste momenten aan televisie maken zijn die 'flitsen' waarop je nieuwe talenten ontdekt. Dat kon ik de voorbije tien jaar ervaren als creatief directeur, achter de schermen. Dat nu ook op het scherm doen, vanop de eerste rij, voelt heel spannend. En met An, Ruth en Bart dicht bij mij heb ik ook een ideaal excuus om die drie kastaars extra in de gaten te houden", aldus Parmentier.

VTM-channelmanager Maarten Janssen (39) is het roerend eens. "Met zijn jarenlange expertise heeft Davy als geen ander een neus voor talent, al is hij tegelijk onverbiddelijk voor wat net niet straf genoeg is. Het is wat hij dag in dag uit doet: ruwe diamanten zoeken om hen te laten schitteren. Denk maar aan Laura Tesoro of Jens Dendoncker. De geknipte man om uit al dat talent dé act te plukken die Vlaanderen kan bekoren en aan het scherm kluistert."

Alle kanten uit

Naast An Lemmens (40), die aan boord blijft, krijgt de jury met actrice Ruth Beeckmans (39) een extra vrouw achter de buzzers. Voor het podiumbeest is het een nieuwe stap in haar carrière. "Ik stap met een open blik in dit avontuur en ik laat het allemaal op mij afkomen", zegt Ruth. "En ik ben ook wel benieuwd naar Davy, mijn baas. Als hij even streng is voor de kandidaten als voor ons, dan halen ze maar beter alles uit de kast. (lacht)"

Laatste nieuwkomer Bart Peeters (61) kent de kneepjes van het showbizzvak als geen ander én heeft ervaring als coach in 'The Voice van Vlaanderen'. "Ik werk al een leven lang samen met heel veel mensen in allerlei combinaties en in allerlei disciplines. Allen blinken ze uit in hun vakgebied, dus het zou best weleens kunnen dat ik talent kan herkennen", glimlacht hij. "De acts die we voorgeschoteld krijgen, gaan alle kanten uit en daar hou ik van. Ik denk nooit in vakjes, het is niet wat het is, het is wat je ermee doet."

"Onze juryleden zijn stuk voor stuk absolute klasbakken", besluit Maarten Janssen, "die met hun ervaring vaak in één oogopslag zien welke acts 'werken'."

Volledig scherm In het laatste seizoen van de talentenjacht zetelden choreograaf Dan Karaty en zangers Stan Van Samang en Niels Destadsbader nog in de jury. © VTM

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat VTM de jury van 'Belgium's Got Talent' door elkaar schudt. Het programma startte in augustus 2012 met zakdoekenverslindster Karen Damen, presentator Rob Vanoudenhoven en ex-MTV-ster Ray Cokes als juryleden. In 2015 kwam Niels Destadsbader als vierde jurylid erbij. Een jaar later bedankte Karen Damen VTM voor de geboden kansen en verkaste ze naar concurrent SBS. Voor de tv-zender het signaal om zowat de hele jury te vervangen. Het duo Vanoudenhoven-Cokes ging, zanger Stan Van Samang en internationale ster Dan Karaty werden binnengehaald. An Lemmens werd de nieuwe Karen Damen. In het laatste seizoen werd Niels Destadsbader na een ongelukkige val tijdelijk vervangen door komiek Jens Dendoncker.

Aan het presentatieduo raakt VTM niet. Ook nu weer leiden Koen Wauters en Laura Tesoro de talentenjacht in goede banen. De opnames van de nieuwe reeks zijn gisteren gestart en de zoektocht zal later dit najaar te zien zijn. Aan het einde van de rit zal de winnende act met 50.000 euro naar huis mogen.

