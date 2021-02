Grote stijlverandering op Disney+: honderden nieuwe titels voor volwassenen

TVDisney+ is niet langer alleen voor kinderen. Vanaf 23 februari zal ook het merk Star aan de streamingzender worden toegevoegd. Daarbij horen populaire reeksen zoals ‘Grey’s Anatomy’ en ‘Scandal’, maar ook films zoals ‘Deadpool’ en ‘Die Hard’. Kinderen krijgen wel hun eigen ‘veilige zone’: films die volgens Disney te gewelddadig of te racistisch zijn worden daar verwijderd. Opvallend: ook klassiekers zoals ‘Peter Pan’ en ‘Dumbo’ haalden de selectie niet.

Goed nieuws voor kijkers met een abonnement op Disney+: de hoeveelheid programma’s zal binnenkort verdubbelen; voornamelijk met content voor volwassenen. Star wordt het zesde merk gelanceerd wordt op de streamingzender, naast Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Het gaat voornamelijk om content van de studio’s Disney Television, FX, 20th Century Studios en 20th Television. Op deze manier wordt het makkelijker voor Disney+ om de concurrentie aan te gaan met andere grote spelers op de markt, zoals Netflix en HBO Max, die ook op zowel kinderen als volwassenen mikken.

We krijgen om te beginnen enkele ziekenhuisreeksen voorgeschoteld, zoals ‘Code Black’ en het immens populaire ‘Grey’s Anatomy’. Daarnaast zitten er heel wat andere kijkcijfertoppers tussen, zoals ‘Prison Break’, ‘How I Met Your Mother’, ‘Desperate Housewives’, ‘Castle’, ‘Lost’, ‘Scandal’, ‘Sons of Anarchy’, ‘24', ‘The X-Files’, ‘Cougar Town’ en ‘Bones’.

Volledig scherm Het satirische 'Family Guy'. © /

Niet kindvriendelijk

Maar wat bovenal opvalt is dat Disney met deze content het originele concept van de streamingzender - complete kindvriendelijkheid - volledig overboord gooit. Dat blijkt uit talrijke horrorfilms en -reeksen, zoals ‘American Horror Story’, ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘The Strain’ en ‘Jennifer’s Body’.

Bovendien zitten er ook heel wat satirische programma’s tussen vol zwarte humor, zoals ‘Family Guy’, ‘American Dad’ en ‘The Cleveland Show’. In dezelfde trend zien we dat de grofgebekte Marvel-held ‘Deadpool’, die tot nu toe van het platform werd geband vanwege bloed en geweld, alsnog een plekje krijgt.

Ook niet onopvallend voor het anders zo conservatieve Disney; er valt heel wat content te rapen waarin homoseksuele personages de hoofdrol spelen. Zoals de films ‘Love, Simon’ en ‘Love, Victor’; en de bekende series ‘Glee’ en ‘Modern Family’.

Onderaan dit artikel kan je de volledige lijst met nieuwe films en tv-programma’s bekijken.

Volledig scherm In 'Glee' staat een romance tussen twee jongemannen centraal. © AP

Geen racisme voor kids

Ouders hoeven zich echter geen zorgen te maken, kinderen kunnen nog altijd naar Disney+ kijken zonder een trauma op te lopen. Zij krijgen hun eigen account, speciaal voor minderjarigen, waarop bepaalde content niet wordt vertoond. Uiteraard zal bijna al het bovenstaande uit de stal van Star geschrapt worden, maar ook enkele Disneyklassiekers moeten eraan geloven.

‘Peter Pan’, ‘Dumbo’, ‘Lady en de Vagebond’ en ‘De Aristokatten’, bijvoorbeeld, zijn op dit moment al niet meer toegankelijk vanaf een kinderaccount. De programma’s werden maanden geleden al uitgerust met een waarschuwing voor ‘gedateerde content’, meestal vanwege racisme. De zender heeft daarna beslist dat ze zulke films niet meer zomaar toegankelijk wil maken voor kinderen, zodat ze hen geen verkeerde ideeën bijbrengen.

Het probleem krijgt ook een andere oplossing. De studio is namelijk volop bezig met het creëren van live action-remakes. Nieuwe versies van de oude films, waaruit alle ‘gedateerde content’ zorgvuldig verwijderd is. ‘Dumbo’ heeft al zo’n remake, en die van het nog meer gegeerde ‘Peter Pan’ is in de maak.

Volledig scherm Vanwege dit personage is 'The Aristocats' niet meer te zien voor kinderen. © RV

Prijskaartje

Heel wat nieuwigheden dus, maar er hangt helaas ook een prijskaartje aan vast. Wie een abonnement wil nemen op Disney+ betaalt daar vanaf 23 februari 8,99 euro per maand voor, in plaats van de huidige 6,99 euro. Kijkers die op dit moment al een jaarabonnement hebben hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken. Hun bestaande prijs blijft nog 6 maanden behouden. De prijswijziging gaat pas in op de maandelijkse of jaarlijkse verlengdatum, na 22 augustus 2021. Andere geïnteresseerden die zo lang mogelijk willen genieten van een lagere prijs, kiezen best nog voor 23 februari voor een abonnement.

Volledig scherm Op de foto: Deadpool. © editie

Volledige lijst: deze films en series kan je bekijken vanaf februari

SERIES

24 (S1-8)

24: Legacy (S1)

24: Live Another Day (S9)

9-1-1 (S1-2)

Alias (S1-5)

American Dad (S1-14)

American Horror Story (S1-9)

Big Sky (S1) (Star Original)

Blackish (S1-5)

Bones (S1-12)

Brothers & Sisters (S1-5)

Buffy The Vampire Slayer (S1-7)

Castle (S1-8)

The Cleveland Show(S1-4)

Code Black (S1-3)

Cougar Town (S1-6)

Desperate Housewives (S1-8)

Devious Maids (S1-4)

Family Guy (S1-18)

Firefly (S1)

Flashforward (S1)

The Gifted (S1-2)

Glee (S1-6)

Grey’s Anatomy (S1-16)

Helstrom (S1) (Star Original)

How I Met Your Mother (S1-9)

Lance (S1)

Lost (S1-6)

Love, Victor (S1) (Star Original)

Mars (S1-2)

Modern Family (S1-10)

O.J.: Made In America (S1)

Perception (S1-3)

Prison Break (S1-5)

Raising Hope (S1-4)

Resurrection (S1-2)

Revenge (S1-4)

Scandal (S1-7)

Scream Queens (S1-2)

Scrubs (S1-9)

Siren (S1)

Sleepy Hollow (S1-4)

Solar Opposites (S1) (Star Original)

Sons Of Anarchy (S1-7)

The Strain (S1-4)

Terra Nova (S1)

Terriers (S1)

Ugly Betty (S1-4)

The Walking Dead (S1-10)

The X-Files (S1-9)

FILMS

The 13th Warrior

42 To 1

9 To 5

Adam (2009)

The Air Up There

Alamo, The (2004)

Alien

Alien: Covenant

All About Steve

Annapolis

Another Earth

Aquamarine

Arachnophobia

Armageddon

Australia

Bachelor Party

Bad Company (2002)

Baggage Claim

Battle Of The Sexes

Be Water

Beaches

Before And After (1996)

Best Exotic Marigold Hotel

The Big Trouble

Big Trouble In Little China Black Nativity

The Book Thief

Braveheart

Breaking And Entering

Bridge Of Spies

Brokedown Palace

Brooklyn

Brothers In Exile

Brown Sugar

Bubble Boy

Buffy, The Vampire Slayer

Can’t Buy Me Love

Casanova (2005)

Catch That Kid

Cedar Rapids

Chain Reaction

Chasing Tyson

Cleopatra (1963)

Cocktail

Cold Creek Manor

The Color Of Money

Commando (1985)

Con Air

Conan The Barbarian

Consenting Adults

Crazy/Beautiful

Cyrus

The Darjeeling Limited

Dark Water

Darkest Minds, The

The Day The Earth Stood Still (2008)

Deadpool

Deadpool 2

Deceived (1991)

Deep Rising

The Devil Wears Prada

Die Hard

Die Hard 2

Die Hard With A Vengeance

Dom Hemingway

Double Take

Dragonball: Evolution

The Drop

The East

Ed Wood

Enough Said

Evita

Exodus: Gods And Kings

The Fab Five (2011)

The Family Stone

Far From The Madding Crowd (2015)

Fever Pitch

The Final Conflict

The French Connection

A Good Day To Die Hard

Good Morning, Vietnam

The Good Son (1993)

A Good Year

Goodbye Christopher Robin

Grosse Pointe Blank

Guilty As Sin

The Happening

High Fidelity

Hitchcock

Hitman: Agent 47

Hoffa

Holy Man

Hope Springs (2003)

I Love You, Beth Cooper

I Origins

Idiocracy

In Her Shoes

Independence Day

Independence Day: Resurgence

Isle Of Dogs

Jennifer ́s Body

The Jewel Of The Nile

John Tucker Must Die

Johnson Family Vacation

Jordan Rides The Bus

Judge Dredd

Just Married

Just Wright

Kingsman: The Golden Circle

Kingsman: The Secret Service

La 92

The Ladykillers

Last Dance (1996)

The League Of Extraordinary Gentlemen

The Life Aquatic With Steve Zissou

Like Mike

Live Free Or Die Hard

The Longest Ride

Love, Simon

Mad Love (1995)

Margaret

The Marine

The Marked For Death Marrying Man

Martha Marcy May Marlene Mash

Max Payne

Maze Runner: The Death Cure

Maze Runner: The Scorch Trials

Me And Earl And The Dying Girl

Men Of Honor

Metro

Miami Rhapsody

Miller’s Crossing

Mistress America

Morgan

Moulin Rouge (2001)

The Mountain Between Us

My Cousin Rachel (2017)

My Father The Hero

Mystery, Alaska

Nature Boy

Never Let Me Go

No Mas

Nothing To Lose

Nothing To Lose

Office Space

The Omen (2006)

Our Family Wedding

Paper Towns

Pathfinder (2007)

Planet Of The Apes (2001)

Pony Excess

The Poseidon Adventure

Powder

The Preacher’s Wife

Pretty Woman

Primeval

The Pyramid

Quiz Show

Ravenous

Rebound

Red Sparrow

The Revenge Of The Nerds Ii: Nerds In Paradise Ringer

The Robin Hood (1991) Rocker

Romancing The Stone Royal Tenenbaums

The Ruby Sparks

Runaway Bride

Rushmore

Ruthless People

Say Anything

Second Best Exotic Marigold Hotel

The Secret Life Of Bees

The Sessions

The Shadow Conspiracy

The Shape Of Water, The (2017)

Simon Birch

A Simple Twist Of Fate

Six Days, Seven Nights

Sleeping With The Enemy

Solaris

Someone Like You

Spy

Spy Hard

Starship Troopers

Step

Summer Of Sam

Super Troopers (2002)

Super Troopers 2

Surrogates

Swing Kids

Taxi (2004)

The Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Three Stooges (2012)

Titan A.E.

Toys

Transporter 2

Unbreakable

Unstoppable (2010)

V.I. Warshawski

Veronica Guerin

Victor Frankenstein

The Village (2004)

Von Ryan’s Express

Waitress

War For The Planet Of The Apes

The War Of The Roses

The Watch (2012)