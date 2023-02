Grote paniek bij de zeilers in ‘Over de oceaan’: “Over enkele minuten worden we geramd door groot containerschip”

TVEr heerst grote paniek in ‘Over de oceaan’. Het groot containerschip van Maersk is plots op enkele kilometers van de zeilboot Polygala verwijderd. En dat zag niemand aankomen. “Het is opletten geblazen”, klinkt het bij Jonas Geirnaert. Hij probeert zijn hoofd koel te houden terwijl de anderen met de minuut nerveuzer worden. “Gaan we nog eens vlug kussen?”, lacht James Cooke over het enge moment. “Laat ons eerst maar afwachten wat de boot gaat doen”, antwoordt Geirnaert.