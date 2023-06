Grote liefde? Megan Desaever deelt eerste vakantiefoto’s met Joey uit ‘Ex on the Beach’

TV Betekenen blonde lokken exit Caroline Maes in ‘Familie’? “Ik wilde al lang nieuw kapsel en nu was er de gelegen­heid”

Van kapsel veranderen: iedereen is er wel eens aan toe. Maar als soapacteurs zich eraan wagen, betekent dat vaak maar één ding: dat er wat op til is voor hun personage. En dus wordt er volop gespeculeerd: is het einde van Caroline Maes (47) in ‘Familie’ nabij? De actrice houdt de lippen stijf op elkaar. ‘Maar het gaat nog pittig worden”, belooft ze in ‘Story’.