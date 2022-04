Grote interesse in prequel van ‘The Crown’: “Er zijn al plannen om te filmen”

Volgens bronnen zou de prequel in totaal uit vijf delen bestaan. “De situatie is vergelijkbaar met die van ‘Star Wars’. Men heeft de mogelijkheid om de franchise uit te breiden door in de geschiedenis te duiken”, aldus een bron in The Daily Mail. “Het begint met de dood van koningin Victoria en gaat door tot het begin van ‘The Crown‘, namelijk met het huwelijk van de koningin in 1947.” De insider in kwestie zei verder ook nog dat zowel Netflix als Peter Morgan enthousiast zijn over de prequel. “Peter werkt momenteel aan een ruwe verhaallijn. Daarnaast worden er ook al plannen gemaakt om te filmen.”

Dat het streamingplatform enthousiast is over een mogelijke uitbreiding van de reeks is niet onbegrijpelijk. ‘The Crown’ is de meest bekroonde Britse show in de geschiedenis van televisie en viel al 21 keer in de prijzen op de Emmy Awards. Daarnaast is het wel één van de duurste shows om te maken. Een tiendelige serie kost al snel zo’n 100 miljoen pond (119 miljoen euro). De totale kostprijs van de prequels zou dus al snel oplopen tot ongeveer 500 miljoen pond (599 miljoen euro). Kijkers zouden er ook een hele tijd zoet mee zijn. Als de prequels er komen, dan verschijnt het laatste deel wellicht pas in 2029. Wanneer de opnames voor de prequels van start gaan, is op dit moment nog niet bekend. Vermoedelijk zullen de eerste scènes pas begin 2024 ingeblikt worden.