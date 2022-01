Groep jongeren gehackt in nieuwe jongerenserie ‘Hacked’ op Streamz: "Heel heftig voor sommige kijkers"

Radiozen­der Joe laat droom van Bart uit ‘Taboe’ uitkomen in Joe Christmas House

Bart (36) was afgelopen zondag te zien in de eerste aflevering van het tweede seizoen van ‘Taboe’. In die aflevering ontvangt Philippe Geubels vier gasten met een autismespectrumstoornis (ASS). Bart heeft een grote passie voor muziek. Een van zijn dromen was om ooit te kunnen zingen op de radio. Jan & Heidi lieten die droom met veel plezier in het Joe Christmas House uitkomen.

