Groeiende bakkebaarden en miraculeus lege glazen: 10 verborgen fouten uit het voorbije ‘Thuis’-seizoen

1. Even naar de kapper

De scènes van de gijzeling van Robin (Frits De Ruyter) door Xander (Pieter Jan De Paepe) werden duidelijk verspreid over verschillende opnamedagen. En dus was te zien hoe Robin in de wagen naast Xander zat en in het ene beeld lange haarlokken had en het andere plots een kortgeknipte coupe. Wat een fan het grapje deed maken: “Toch lief van Xander dat Robin tussendoor even naar de kapper mocht.”