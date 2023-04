Groei aantal abonnees Netflix zwakt flink af

TV KIJK. Jens Dendoncker maakt opvallend statement in 'The Masked Singer’

Op vrijdag 14 april is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van ‘The Masked Singer’. De oplettende kijker zal misschien iets opmerken: gastheer Jens Dendoncker (32) draagt nagellak. En daar heeft hij een goede reden voor. “Dat is niet alleen omdat ik dat zelf mooi vind, maar ook omdat een vriend van mij een paar weken geleden is bedreigd en aangevallen op klaarlichte dag, vanwege het dragen van deze nagellak.” Bekijk de volledige boodschap van Jens in de video hierboven.