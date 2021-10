Griezelplezier voor jong en oud: dit zie je in oktober op Netflix, Disney+ en Streamz

TVDe dagen worden kouder en donkerder, er zit weer pumpkin spice in je koffie en in de supermarkt zijn de pompoenen steevast uitverkocht: alle tekenen aan de wand wijzen erop dat het weer bijna tijd is voor Halloween. Dat is ook de streamingdiensten niet ontgaan. Op Netflix, Disney+ en Streamz vind je deze maand griezelplezier voor jong en oud.

NETFLIX

‘You’, seizoen 3 - vanaf 15 oktober op Netflix

Volledig scherm You © YouTube: Netflix

‘s Werelds favoriete stalker is terug. In het derde seizoen zijn Joe Goldberg (Penn Badgley) en Love Quinn (Victoria Pedretti) verhuisd naar een rustige buitenwijk in het noorden van Californië. In de eerste beelden krijgen we alvast te zien hoe Joe en Love elkaar het jawoord geven en hoe ze samen hun zoontje opvoeden. Je zou dus denken dat het tweetal ondertussen de nodige verantwoordelijkheidszin gevonden heeft, maar uit de eerste beelden blijkt dat er nog niets veranderd is.

‘There’s Someone Inside Your House’ - vanaf 6 oktober op Netflix

Volledig scherm There’s Someone Inside Your House © Netflix

“Er is iemand in huis!”: letterlijk de laatste zin die je wil horen op Halloween. Het overkomt Manaki en haar vrienden op de Osborne High School. Dat komt ervan als je in je eentje een gemaskerde moordenaar probeert te vatten...

‘De Slag om de Schelde’ - vanaf 15 oktober op Netflix

Volledig scherm 'De Slag om de Schelde' © Netflix

Nog altijd enger dan eng: pakkende verhalen uit de tweede Wereldoorlog. ‘De Slag om de Schelde’ speelt zich af in november 1944. Op het onder water gelopen eiland Walcheren in Zeeland vechten duizenden geallieerden tegen het Duitse leger. Drie jonge levens raken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een Engelse gliderpiloot en een Zeeuws meisje dat tegen wil en dank in het verzet betrokken raakt, komen voor cruciale keuzes te staan die niet alleen gaan over hun eigen vrijheid maar ook over de vrijheid van anderen.

‘Curse of Chucky’ - vanaf 1 oktober op Netflix

Volledig scherm Chucky © Metro-Goldwyn-Mayer

Hij heeft geen introductie meer nodig, want iedereen kent de vreselijke, vervloekte pop Chucky. Hij terroriseert ons al jaren in onze ergste nachtmerries. In ‘Curse of Chucky’ infiltreert het behekste stuk speelgoed in een nietsvermoedend gezin, met alle gevolgen van dien...

‘Birds of Prey (And the Fantabylous Emancipation of one Harley Quinn) - vanaf 17 oktober op Netflix

Volledig scherm Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn © Photo News

Halloween is uiteraard ook dé periode van het jaar waarin superschurken op de bovenste plank worden gezet. Tegenwoordig is de queen van Halloween niemand minder dan Harley Quinn, in de ‘Suicide Squad’-films meesterlijk vertolkt door Margot Robbie. In haar eerste solofilm ‘Birds of Prey’ vormt ze een team met enkele andere dames die op het randje van de maatschappij leven, en veroorzaakt ze naar goede gewoonte heel wat chaos.

DISNEY+

‘American Horror Story: Double Feature’- vanaf 20 oktober op Disney+

Volledig scherm American Horror Story © Disney+

‘American Horror Story’ is terug met een nieuw, huiveringwekkend seizoen! Net op tijd voor Halloween. In ‘American Horror Story: Double Feature’ verhuizen een ploeterende schrijver, zijn zwangere vrouw en hun dochter naar een afgelegen kuststad om de winter te overbruggen. Terwijl ze zich settelen, maken de ware bewoners van het stadje zichzelf bekend. ‘American Horror Story: Double Feature’ is het tiende seizoen van de bekroonde anthologieserie van Ryan Murphy en Brad Falchuk.

‘Just Beyond’ - vanaf 13 oktober op Disney+

Volledig scherm Just Beyond © Disney

Geïnspireerd op de boeken van R.L. Stine. ‘Just Beyond’ is een serie van acht afleveringen over de verbazingwekkende en uitdagende verhalen van een realiteit die net iets verder gaat dan die die we kennen. Elke aflevering zien de kijkers een nieuwe cast die op een verrassende reis van zelfontdekking gaat in een bovennatuurlijke wereld van heksen, aliens, geesten en parallelle universa.

‘Muppets Haunted Mansion’ - vanaf 8 oktober op Disney+

Volledig scherm Muppets Haunted House © Disney

In ‘Muppets Haunted Mansion’ gaat de wereldbekende waaghals Gonzo de grootste uitdaging van zijn leven aan door een ​​zeer spannende nacht door te brengen op de engste plek op aarde, The Haunted Mansion. Kermit en zijn vriend Pepé the King Prawn worden in deze muzikale komedie herenigd met de volledige Muppets-bende. Samen spelen ze de populaire geesten van de Haunted Mansion in dit griezelig grappige Muppets-avontuur, met een indrukwekkende sterrencast.

‘Alita Battle Angel’ - vanaf 1 oktober op Disney+

Volledig scherm Alita Battle Angel © Disney

Alita: Battle Angel is een episch avontuur van hoop en kracht van de visionaire filmmakers James Cameron en Robert Rodriguez. Als Alita (Rosa Salazar) wakker wordt in een futuristische wereld die ze niet herkent, wordt ze opgenomen door een empathische arts (Christoph Waltz) die beseft dat in het afgedankte cyborgomhulsel het hart en de ziel van een jonge vrouw met een geweldig verleden huizen.

‘Black Widow’ - vanaf 6 oktober gratis op Disney+

Volledig scherm Black Widow © Photo News

Voor wie minder op Halloween gesteld is, is er ook goed nieuws. ‘Black Widow’ is vanaf nu ook voor alle Disney+-abonnees beschikbaar, zonder extra kosten. In de actievolle spionagethriller confronteert Natasha Romanoff, alias Black Widow, haar duistere verleden als een gevaarlijke samenzwering naar voren komt. Achtervolgd door een macht die zich door niets laat weerhouden om haar ten val te brengen, moet Natasha met haar verleden als spion en haar verbroken relaties afrekenen vanuit de tijd dat ze nog geen Avenger was. Black Widow is de eerste film van fase vier van het Marvel Cinematic Universe.

STREAMZ

‘Held’ - vanaf 31 oktober op Streamz+

Volledig scherm Held © Streamz

Jill Awbrey en Bart Johnson spelen een koppel die in een persvers en angstaanjagend spel terechtkomen tijdens een ontspannend uitje. Een thriller die doet denken aan de betere elementen van Saw, Panic Room en Funny Games.

‘Blindfire’ - vanaf 13 oktober op Streamz+

Volledig scherm Blindfire © Streamz

Politie-agenten die overmatig geweld gebruiken en zelfs mensen doden, blijft de actualiteit in de VS en daarbuiten beheersen. ‘Blindfire’ springt op die problematiek met een pakkend verhaal over politiegeweld, racisme en de verwoestende gevolgen van die twee dingen. Dat via een cast die wordt aangevoerd door Brian Geraghty, Sharon Leal en Bethany Joy Lenz.

‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’ - vanaf 4 oktober op Streamz

Volledig scherm OnlyFans © Het Konijn

Geen horror, maar ook een beetje eng... In deze vierdelige documentairereeks wordt het socialmediaplatform OnlyFans onder de loep genomen. Overal ter wereld, en dus ook in Vlaanderen, proberen mensen munt te slaan uit het posten van content. Wat begon als een platform waar artiesten exclusieve content tegen betaling konden aanbieden aan hun fans, groeide in enkele jaren uit tot een plaats waar influencers en realitysterren zich tegen betaling letterlijk bloot geven aan hun fans. Er wordt ingezoomd op 10 Vlaamse creators waaronder Jamecia Baker (‘Ex on the beach’), Megan Desaever (‘Temptation Island’), porno producente Elise Van Vlaanderen, Yana Daems (‘Temptation Island’), het koppel Jolynn & Jason, model en studente Zoë, fulltime OnlyFans creator Lina Roselina, Riley Ede en kapper Fabio Godi.

‘We’re Here’, seizoen 2 - vanaf 12 oktober op Streamz

Volledig scherm We're Here © Streamz

Geen Halloween, wél boordevol leuke outfits. In ‘We’re Here’ trekken Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara en Shangela Laquifa Wadley naar kleine, slaperige Amerikaanse stadjes om inwoners te introduceren to een eenmalige drag queen-opvoering. Ze nemen de bewoners van de steden onder hun vleugels en tonen hen the drag way of life. Zo helpen ze hen zichzelf uit te drukken op manieren die ze nooit voor mogelijk hielden. De reeks is een viering van liefde en trots zijn op jezelf en in dit nieuwe seizoen gaan de drie drag queens opnieuw op zoek naar wie zijn hart ervoor wilt openzetten.

‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’, seizoen 2 - vanaf oktober op Streamz (exacte datum niet bekend)

Volledig scherm Mijn Slechtste Beste Vriendin © Streamz

Een ander soort horror: vrienden die je niét kan vertrouwen. Dit najaar is het eindelijk zover, dus hou je klaar voor kruiwagens, “haar dat niet beweegt”, de liftschacht, veel komkommer, die van het weerbericht, een bonusvraag, het jaren tachtig-gezicht, de ‘burn-out’ deel twee, de therapeute, Josje maar niet die van K3, een begrafenis met veel te weinig kaarsen en eindelijk een David Hasselhoff: dat is seizoen 2 van ‘MSBV’. De zes vriendinnen, gespeeld door Eva Van der Gucht, Maaike Cafmeyer, Ella-June Henrard, Clara Cleymans, Kim Hertogs en Charlotte-Anne Bongaerts, zullen de kijker weer meenemen in hun komische drama’s, (niet zo) goed bewaarde geheimen en hilarische misverstanden.

LEES OOK