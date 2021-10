Griezelen voor iedereen: dit zijn de beste halloweentips op tv én streamingdiensten dit weekend

TV

‘Scream’- vrijdag op Eén (23u30)

“What’s your favourite scary movie?” In ‘Scream’ probeert de gestoorde seriemoordenaar Ghostface een tienermeisje (Neve Campbell) en haar vrienden te vermoorden. Het meisje neemt het op tegen de moordenaar en krijgt steun uit onverwachte hoek van de sensatiejournaliste Gale Weathers (Courteney Cox). In januari komt de vijfde ‘Scream’-film uit, dus dit is de ultieme kans om je alvast voor te bereiden.

Scare level? Voor de sporadische horrorfan.

‘It’- vrijdag op Play4 (20u35)

Een moordlustige clown (Bill Skarsgard) terroriseert het stadje Derry. Een groep kinderen probeert er echter alles aan te doen om het monster te verslaan. Een film die gebaseerd is op een boek van horrorauteur Stephen King.

Scare level? Voor de die-hards.

‘Ready or Not’ - vrijdag op VTM 3 (20u35)

Van je schoonfamilie moet je het hebben. Wanneer een jonge bruid (Samara Weaving) voor de eerste keer haar nieuwe schoonfamilie ontmoet, neemt het lot een duistere wending. Het meisje wordt verplicht om deel te nemen aan een angstaanjagend spel.

Scare level? Voor de sporadische horrorfan.

‘Goosebumps’ - zaterdag op VTM (14u10)

Een sadistische pop, gewelddadige kabouters of een weerwolf. Ze maken allemaal de straat onveilig wanneer een jonge tiener (Dylan Minette) plots alle angstaanjagende wezens uit de boeken van R.L. Stine (Jack Black) tot leven wekt. Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige ‘Kippenvel’-boeken.

Scare level? Voor kinderen en angsthazen.

‘Yummy’ - zaterdag op VTM 3 (22u30)

Verwacht een grote portie bloed in ‘Yummy’: een jong koppel verlaat België om in een Oost-Europees ziekenhuis plastische chirurgie te laten uitvoeren. Eens aangekomen, ontdekken ze dat de instelling kampt met een zombie-uitbraak. Hoofdrollen zijn weggelegd voor onze eigen Maaike Neuville (‘Red Light’) en Bart Hollanders (‘Callboys’).

Scare level? Voor de die-hards.

‘Ghostbusters’ - zondag op VTM 3 (20u30)

New York wordt bedreigd door een plaag van gevaarlijke geesten. Vier heldhaftige dames slaan de handen in elkaar om de spoken een koekje van eigen deeg te geven. “Who you gonna call? Ghostbusters!”

Scare level? Voor kinderen en angsthazen.

‘The Conjuring 2' - zondag op Play6 (20u35)

In 1977 reizen paranormale onderzoekers Ed (Patrick Wilson) en Lorraine Warren (Vera Fermiga) naar Londen, waar Peggy Hodgson geplaagd worden door een boosaardige geest. Tijdens hun onderzoek maken ze kennis met een angstaanjagende non.

Scare level? Voor de die-hards.

DISNEY+

‘Muppets Haunted Mansion’

In ‘Muppets Haunted Mansion’ gaat de wereldbekende waaghals Gonzo de grootste uitdaging van zijn leven aan door een ​​erg spannende nacht door te brengen op de engste plek op aarde, The Haunted Mansion. Kermit en zijn vriend Pepé the King Prawn worden in deze muzikale komedie herenigd met de volledige Muppets-bende. Samen spelen ze de populaire geesten van de Haunted Mansion in dit griezelig grappige Muppets-avontuur, met een indrukwekkende sterrencast.

Scare level? Voor kinderen en angsthazen.

‘American Horror Story: Double Feature’

‘American Horror Story’ is terug met een nieuw, huiveringwekkend seizoen! In ‘American Horror Story: Double Feature’ verhuizen een ploeterende schrijver, zijn zwangere vrouw en hun dochter naar een afgelegen kuststad om de winter te overbruggen. Terwijl ze zich settelen, maken de ware bewoners van het stadje zichzelf bekend. ‘American Horror Story: Double Feature’ is het tiende seizoen van de bekroonde anthologieserie van Ryan Murphy en Brad Falchuk.

Scare level? Voor de die-hards.

‘Just Beyond’

Geïnspireerd op de boeken van R.L. Stine. ‘Just Beyond’ is een serie van acht afleveringen over de verbazingwekkende en uitdagende verhalen van een realiteit die net iets verder gaat dan die die we kennen. Elke aflevering zien de kijkers een nieuwe cast die op een verrassende reis van zelfontdekking gaat in een bovennatuurlijke wereld van heksen, aliens, geesten en parallelle universa.

Scare level? Voor de sporadische horrorfan.

NETFLIX

‘Night Teeth’

Om wat extra geld te verdienen, werkt de eigenzinnige student Benny (Jorge Lendeborg, Jr.) voor één nacht als chauffeur. Zijn taak: twee mysterieuze jonge vrouwen (Debby Ryan en Lucy Fry) rondrijden in Los Angeles voor een avondje feesten. Al snel komt hij er achter dat de meisjes nogal duistere plannen hebben. Het zijn namelijk bloeddorstige vampiers...

Scare level? Voor de sporadische horrorfan.

‘The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea’

De hitserie ‘Squid Game’ deed sommige mensen al huiveren, maar deze documentaire uit Zuid-Korea doet dat mogelijk nog meer. In ‘The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea’ volgen we seriemoordenaar Yoo Young-chul. Hij vermoorde van 2003 tot 2004 minstens 20 mensen in de hoofdstad Seoul. De wrede moordmethoden die de dader gebruikte en de groteske verminking van lichamen waren afschuwelijk en ongekend in het land. Een documentaire waar je liever niet aan wil denken als je ‘s nachts alleen over straat loopt.

Scare level? Voor de die-hards.

De ‘Hotel Transylvanië’-saga

Als monsters even op vakantie willen gaan, bezoeken ze ‘Hotel Transsylvanië’. Het is een weelderig resort waar iedereen zichzelf kan zijn zonder de bemoeienis van gewone mensen. Het hotel blijft echter niet gespaard van de nodige onrust. Zo wordt in de eerste film een normale jongen verliefd op de dochter van eigenaar graaf Dracula. Iets waar die laatste niet mee kan lachen.

Scare level? Voor kinderen en angsthazen.

‘There’s Someone Inside Your House’

“Er is iemand in huis!”: letterlijk de laatste zin die je wil horen op Halloween. Het overkomt Manaki wanneer ze bij haar grootmoeder in Hawaï gaat wonen. Samen met haar vrienden moet ze een gemaskerde moordenaar stoppen, voordat die hen allemaal van kant maakt. De film is gebaseerd op Stephanie Perkins’ bestseller met dezelfde naam.

Scare level? Voor de sporadische horrorfan.

‘Chucky’

De moordlustige pop Chucky maakt zijn comeback in deze gloednieuwe serie. Wanneer een tiener in het bezit komt van een retro Chucky-pop, raakt een volledig stadje verzeild in chaos. Bloedige moorden gebeuren voortdurend en enkele goed bewaarde geheimen komen aan het licht.

Scare level? Voor de sporadische horrorfan.

‘The Purge’

In het welvarende Amerika van de nabije toekomst heeft de overheid een jaarlijkse periode ingelast waarin elke vorm van criminaliteit, moord incluis, 12 uur lang ongestraft blijft: The Purge. Gruwelijk realistisch.

Scare level? Voor de sporadische horrorfan.

‘A Quiet Place’

Een nagelbijtende film waarbij je letterlijk een speld kunt horen vallen: de familie Abbott moet noodgedwongen in stilte leven, omdat er in de wereld rondom hen bloeddorstige wezens ronddwalen die alles wat geluid maakt aan flarden scheuren. Evelyn (Emily Blunt) en Lee (John Krasinski) zijn vastbesloten hun kinderen tegen elke prijs te beschermen.

Scare level? Voor de sporadische horrorfan.

Halloweenshow ‘De Nachtwacht’

‘Nachtwacht’-helden Wilko, Vladimir en Keelin gaan opnieuw een grote avontuur aan wanneer ze naar het kerkhof van Schemermeer reizen. Daar zorgen enkele vreemde geluiden voor onrust. De geluiden zouden afkomstig zijn van Cadaver: een verschrikkelijk monster.

Scare level? Voor kinderen en angsthazen.

