‘Grey’s Anatomy’ voegt vijf nieuwe gezichten toe aan cast

Het fictieve opleidingsziekenhuis Grey Sloan Memorial uit ‘Grey’s Anatomy’ moest aan het einde van het achttiende seizoen afscheid nemen van haar aspirant-artsen. Het opleidingsziekenhuis werd opnieuw omgedoopt tot een gewoon ziekenhuis omdat het lesprogramma had gefaald. Maar in het negentiende seizoen is de opleiding terug van weggeweest. Dit maal met een heleboel nieuwe aspirant-artsen, en daar komen ook nieuwe acteurs bij kijken.

Maar de vernieuwing van het opleidingsprogramma is niet de enige vorm van drama die de kijkers in het negentiende seizoen te wachten staat. Meerdere personages lieten in het achttiende seizoen namelijk weten dat ze hun carrière in het ziekenhuis in twijfel trokken. Zo stapte Miranda Bailey (Chandra Wilson) op als chef van chirurgie en schafte Richard Webber (James Picens) een sabbatical in. Zelfs hoofdpersonage Meredith Grey, naar wie de serie vernoemd is, staat voor een dilemma tussen blijven werken in het ziekenhuis of haar liefde Nick (Scott Speedman) volgen naar Minnesota.

Hoewel de hoofdrolspeelster in januari tekende voor het nieuwe seizoen van de serie, liet ze vallen om het medische drama in de toekomst zonder haar te laten verder gaan: “We gaan proberen om het door te laten gaan voor de jonge mensen, zonder mij.” Pompeo vertelde Entertainment Tonight dat “voortdurend proberen om de show heruit te vinden de uitdaging is op dit moment”.

Deze vernieuwing probeert de serie dus aan te brengen met een volledig nieuwe cast, die zal bestaan uit Adelaide Kane, Harry Shum Jr., Alexis Floyd, Niko Terho en Midori Francis. Lees hieronder meer over de verschillende personages.

Adelaide Kane als Jules Millin

Adelaide Kane, die onder meer bekend is door haar rollen als Lolly Allen in Neighbours en Mary Queen of Scots in de Netflix-serie ‘Reign’, zal de rol van Jules op zich nemen. ABC omschrijft haar personage als “een meisje dat werd opgevoed door drugsverslaafde kunstenaars en overkomt als de enige volwassene is in de familie.” Volgens de officiële karakterbeschrijving van ABC kan Jules door haar verleden soms een beetje bazig zijn, maar haar hart zit op de juiste plaats. Ze is daarbij ook niet bang om de regels te breken om een leven te redden en dat brengt haar soms in de problemen.

Harry Shum Jr. als Daniel ‘Blue’ Kwan

Een tweede nieuwkomer die misschien een belletje kan doen rinkelen is Harry Shum Jr. Hij is namelijk een alumni van de populaire serie ‘Glee’. Shum zal de rol van Blue vormgeven. Volgens ABC is Blue zeer gul van aard en voornamelijk heel competitief ingesteld. Hij heeft veel te bewijzen omdat een familiecrisis eerder zijn carrièreplannen in de war schopte.

Alexis Floyd als Simone Griffin

Floyds personage Simone wordt door ABC beschreven als “een grappige, slimme, hoog presenterende dokter met een gecompliceerde familie-dynamiek. Ze heeft ook een pijnlijke persoonlijke geschiedenis met het ziekenhuis.”

Niko Terho als Lucas Adams

Terho zal de rol van Lucas op zich nemen. De jonge dokter staat bekend als het zwarte schaap van zijn familie. ABC beschrijft hem als “een heel sympathieke jongen met een groot brein, maar niet de cijfers die daarbij passen. Hij is vastbesloten om zichzelf te bewijzen als chirurg, net als velen in zijn familie die hem zijn voorgegaan. Maar hij zal moeten afleren om steeds terug te vallen op zijn sociale vaardigheden en gewoon moeten werken.”

Midori Francis als Mika Yasuda

De ‘Sex lives of college girls’-actrice zal een vrouw vertolken die het volgens ABC “gewoon is over het hoofd gezien te worden en te worden onderschat.” Mika heeft te maken met een gigantische studielening van de medische school, maar is vol vertrouwen dat ze het kan maken in het programma.

