‘Grey’s Anatomy’ krijgt dan toch nog een achttiende seizoen

Vlak voor de start van het zeventiende seizoen gaf Ellen Pompeo bovendien ook aan dat ze niet zeker wist of er wel een vervolg zou komen. “Dit is het laatste jaar van mijn contract, maar of dit ook het laatste jaar van de serie zal zijn. Ik weet het niet, maar het is wel een mogelijkheid”, vertelde de actrice in een recent interview met Variety.

Nog meer goed nieuws

Gelukkig bleek al die ongerustheid nergens voor nodig te zijn, want het ziekenhuis Grey Sloan Memorial blijft dus zeker nog een jaartje langer open. En er is nog meer goed nieuws, want er keren nog een aantal bekende gezichten terug. Ook Chandra Wilson (Miranda Bailey) en James Pickens Jr. (Richard Webber) zullen te zien zijn in seizoen achttien. Last but not least is er nog goed nieuws voor de spin-off ‘Station 19’, want ook deze reeks krijgt er nog een seizoen bij.