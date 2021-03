‘Grey’s Anatomy’ laat alweer hoofdpersonage sterven, en fans zijn er niet goed van: “Het ergste sinds de dood van McDreamy”

TVJe kan niet de langstlopende ziekenhuisreeks in de geschiedenis van de tv-wereld worden, zonder af en toe eens uit te pakken met een schokkende plottwist. Dat deed ‘Grey’s Anatomy’ in de nieuwste aflevering alweer, door één van de meest geliefde dokters uit de reeks te schrijven.

Opgelet! Dit artikel bevat spoilers voor seizoen 17 van ‘Grey’s Anatomy’.

Fans noemen het de ergste onverwachte dood sinds Patrick Dempsey’s dokter Derek Shepard - aka McDreamy - zes jaar geleden de pijp uit ging. De makers van ‘Grey’s Anatomy’ hebben duidelijk geen medelijden met hun kijkers, want ze sloegen in de laatste aflevering van seizoen 17, ‘Helplessly Hoping’, alweer toe. Deze keer was het Dr. Andrew DeLuca die plots aan zijn eind kwam, na een heldhaftige confrontatie met een mensenhandelaar. Hij werd neergestoken, en overleed uiteindelijk tijdens een operatie.

Volledig scherm Dr. Andrew DeLuca is niet meer. © ABC

Andrew, gespeeld door acteur Giacomo Gianniotti, is nog maar de vijfde hoofdrolspeler die sterft in de serie. Hij komt in het lijstje naast George (T.R. Knight), Derek (Patrick Dempsey), Mark (Eric Dane) en Lexie (Chyler Leigh).

“Ik heb zeven seizoenen meegespeeld, en dit was een perfecte manier om te gaan”, aldus Gianniotti. “Ik had niet gevraagd om uit te serie te stappen, maar de schrijvers legden me uit dat ze verschillende verhaallijnen hadden uitgeprobeerd voor dit seizoen, en dat dit echt de beste was. Ik ging er meteen mee akkoord. Andrew sterft als een held, dat is een hele eer.”

Fans zijn er echter niet zo blij mee. “Dit is vreselijk, ik snap niet waarom zender ABC dit heeft laten gebeuren”, schrijft iemand op Twitter. Of: “Ik was nog altijd niet hersteld na de dood van Derek, en nu gebeurt dit.” Anderen vinden het dan weer een passend einde: “Hij heeft zijn leven gegeven voor iemand anders, net als Derek en George. Zij zijn de grootste helden van de show!”

