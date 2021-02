‘Grey’s Anatomy’ krijgt na al die jaren eindelijk een eigen boek

TVBen jij na al die jaren nog steeds verzot op ‘Grey’s Anatomy’? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want er is nu ook een boek over de populaire serie in de maak. In ‘How to Save a Life’ staan er meer dan 80 interviews met de cast en crew. Daarnaast mag je ook enkele exclusieve verhalen van achter de schermen verwachten.

‘Grey’s Anatomy’ is in de Verenigde Staten aan zijn zeventiende seizoen bezig, maar het blijft niet meer bij enkel en alleen het kleine scherm. Er is namelijk ook boek over de reeks in de maak. ‘How to Save a Life’ is een creatie van Lynette Rice die voor het Amerikaanse Entertainment Weekly werkt en bevat meer dan 80 interviews met de cast en crew.

Naast interviews met zowel de huidige cast als enkele ex-acteurs bevat het boek ook enkele exclusieve verhalen van achter de schermen. Het blijft ook niet alleen bij de acteurs en crewleden, want ook een aantal muzikanten, wiens muziek in de dramareeks gebruikt werd, vertellen in het boek hun verhaal.

Terug in de tijd

“’Grey’s Anatomy’ blijft tot op vandaag de populairste serie op televisie, maar wat er achter de schermen gebeurde, is even interessant als wat de kijkers wekelijks te zien krijgen. Ik kan niet wachten om samen met alle fans terug in de tijd te gaan om zo een aantal hoogtepunten uit de reeks te herbeleven”, aldus auteur Lynette Rice.

Verder geeft Rice nog mee dat je in haar boek te weten kan komen waarom ‘Grey’s Anatomy’ zo’n groot succes geworden is en daarnaast komt ook het vertrek van enkele acteurs aan bod. Zelf heeft Lynette Rice al jaren intensief over de serie geschreven en ze is ook de enige journaliste die met Patrick Demsey gesproken heeft na zijn onverwachte exit in 2015.

‘How to Save a Life’ komt uit in september 2021.

LEES OOK: