Grens van 100.000 euro bereikt: crowdfunding voor Harry en Jerina uit 'Huis Gemaakt' is overdonderend succes

“De afgelopen dagen waren er al geruchten dat mensen een crowdfunding zouden opstarten, maar dat is nu effectief gebeurd”, vertelde Jerina vrijdagmiddag. “Deze ochtend liet iemand me weten dat een zekere Dorien en Marnik een inzamelactie hebben gestart zodat het voor ons toch nog mogelijk zou zijn om ons gerenoveerde huis van het programma te kopen. En wij weten zelfs niet wie dat zijn! Hoe zot is dat? Momenteel staat de teller al op meer dan 2.000 euro, maar blijkbaar is het doel 20.000 euro. Mocht dat bedrag ooit bij elkaar gevonden worden, kunnen we wel naar de bank gaan om een lening aan te vragen. We kunnen het nog altijd niet geloven hoe warm en lief de mensen zijn. De steun die we krijgen van iedereen is hartverwarmend. In stilte duimen we mee, maar we proberen er natuurlijk niet te veel op te hopen. Wat komt, dat komt.”