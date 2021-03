Grapjas Andy Peelman emotioneel in 'Later Als Ik Groot Ben’: “Ons gezin had het financieel niet breed”

TV Plottwist in eerste aflevering van ‘De Mol’: twee mollen in het spel en meteen iemand naar huis

22 maart ‘De Mol’ is nog maar één aflevering ver en de makers zijn er alweer in geslaagd om iedereen op het verkeerde been te zetten. Het duurde zelfs tot aan de vooruitblik naar volgende zondag voor we ontdekten dat er in het eerste spel zelfs twee mollen aan het werk waren. Eén bij de originele groep, één bij de tien potentiële vervangers. Veel vroeger in de openingsaflevering, al na ruim een halfuur, vloog de eerste deelnemer naar huis. Jens werd vervangen door een elfde kandidaat, de 18-jarige student Noah.