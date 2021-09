‘Gossip Girl’-reboot hernieuwd voor 2de seizoen

Goed nieuws voor ‘Gossip Girl’-fans, want het verhaal over rijke tieners die elkaar het leven zuur maken via sociale media gaat verder. In Amerika zal de reeks te zien zijn op HBO Max, hier in België is ‘Gossip Girl’ te volgen op Streamz en Streamz+. Volgens HBO was ‘Gossip Girl’ de best bekeken dramareeks van dit jaar, geen wonder dus dat de zender er meteen voor kiest om een nieuw seizoen aan te kopen.