‘Gossip Girl’ bezorgde de originele cast een rijke carrière: hoe gaat het nog met hen?

TVHet geluk van rasechte ‘Gossip Girl’-fans kan niet op sinds dé Georgina Sparks haar opwachting maakt in het tweede seizoen van de reboot, die verschijnt 2 december op Streamz . Actrice Michelle Trachtenberg (37) kruipt dus opnieuw in de huid van haar personage uit 2007. Maar hoe gaat nog het met de rest van de originele cast? De ene bombardeerde tot een superster, de andere ging failliet of kwam in het oog van de storm te staan sinds de #MeToo-beweging.

Georgina Sparks verscheen in de gloednieuwe trailer van de reboot van de populaire reeks uit 2007. Een herkenbaar beeld uit de serie die zes seizoenen lang fans aan het scherm gekluisterd hield. Een rol waarvoor de originele cast dankbaar mag zijn, want sindsdien bemachtigden velen rollen in grote producties.

Blake Lively (35) speelde Serena van der Woodsen

Na jarenlang de modebewuste Serena te vertolken in ‘Gossip Girl’ verlegde Lively haar focus naar het grote scherm. De actrice speelde de hoofdrol in onder andere ‘The Age of Adaline’, ‘A Simple Favor’, ‘The Shallows' en ‘The Rhythm Section’. Op de set van ‘Green Latern' in 2011 kon ze het wel héél goed vinden met haar co-star Ryan Reynolds (46), met wie ze uiteindelijk trouwde en drie kinderen kreeg.

Leighton Meester (36) speelde Blair Waldorf

De actrice die al die jaren het verwende nest met een klein hartje van de Upper East Side speelde, is intussen een manusje-van-alles. Ze was te zien in de sitcoms ‘Single Parents’ en ‘Making History’. Maar ook op het Broadwaypodium maakte ze haar intrede in ‘Of Mice and Men’. Maar niet alleen acteren, ook zingen behoort tot Meesters passies. In 2014 lanceerde ze haar eerste album ‘Heartstrings’. Ook zij stapte in het huwelijksbootje met een collega-acteur. In 2014 trouwde ze met ‘Gilmore Girls’-acteur Adam Brody, met wie ze twee zoontjes verwelkomde.

Ed Westwick (35) speelde Chuck Bass

Een charmeur in hart en nieren, die Chuck Bass. Ook Westwick kreeg na zijn populaire rol werk aangeboden in onder andere ‘Wicked City’, ‘Snatch’ en ‘White Gold’. Helaas kwam de acteur ook ter sprake tijdens de #MeToo-beweging. Verschillende vrouwen beschuldigden hem van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat ontkende hij zelf steevast. Uiteindelijk verwierp de politie de zaak omdat er te weinig bewijsmateriaal voor handen was.

Chace Crawford (37) speelde Nate Archibald

Eén van de felbegeerde mannen uit ‘Gossip Girl’ werd vertolkt door Crawford. Daarna was hij te zien in verschillende tv-shows zoals ‘Blood & Oil’, ‘The Boys’ en ‘Casual’.

Penn Badgley (36) speelde Dan Humphrey

Nadat de ware aard van schrijver Dan Humphrey naar boven kwam in ‘Gossip Girl’, was Penn te zien in films als ‘Easy A’, ‘The Stepfather’ en ‘Forever Strong’. Tegenwoordig scheert Badgley vooral hoge toppen als Joe Goldberg in de Netflixserie ‘You’. Op privévlak pakte hij het gelukkig beter aan in de liefde dan zijn personage in ‘You’. Hij trouwde met zangeres Domino Kirke, samen hebben ze een zoontje.

Taylor Momsen (29) speelde Jenny Humphrey

Taylor was amper veertien jaar oud toen ze de jongere zus van Dan speelde. Muziek was toen al haar grote passie, vandaar dat ze de show in 2010 al verliet. Met haar band ‘The Pretty Reckless’ bracht ze vier albums uit. Acteren schoof ze dus even opzij, maar “zeg nooit nooit”, zei ze aan ‘E!’.

Jessica Szohr (37) speelde Vanessa Abrams

Jessica Szohr is sinds ‘Gossip Girl’ niet meer weg te denken uit de filmwereld. Ze maakte haar opwachting in kaskrakers als ‘The Internship’, ‘Ted 2' en ‘Two Night Stand’. Tussendoor zette ze ook tv-shows waaronder ‘Kingdom’, ‘Shameless’ en ‘The Orville’ op haar palmares. Naast haar succesvolle carrière verwelkomde ze in 2021 een dochtertje met haar verloofde Brad Richardson.

Michelle Trachtenberg (37) speelde Georgina Sparks

De manipulatieve Georgina Sparks keert dus terug naar de elite van de Upper East Side. Sinds haar vertrek in 2007 bekoelde de actrice haar carrière. Wel was ze te zien in ‘The Scribbler’, ‘17 Again’ en sprak ze een stemmetje in voor ‘Human Kind Of' in 2018. Haar liefdesleven houdt Michelle liever achter gesloten deuren, maar toen ze het goed leek te vinden met haar ‘Buffy the Vampire Slayer’-collega draaide de geruchtenmolen op volle toeren.

Kelly Rutherford (54) speelde Lily van der Woodsen

Lily van der Woodsen was de moeder van Serena. Sindsdien kwam Kelly vooral in het nieuws door haar veelbesproken rechtszaak met haar ex-man Daniel Giersch. De twee raakten het maar niet eens over de voogdij van hun twee kinderen. De zaak liep (financieel) zelfs zo uit de hand dat de actrice failliet ging in 2013. Carrièregewijs bemachtigde ze nog rollen in ‘Reckless’, ‘The Mysteries of Laura’ en ‘Quantico’. Ook in de reboot van ‘Dynasty’ is ze te zien.

Connor Paolo (32) speelde Eric van der Woodsen

Het gezin van der Woodsen kende ook nog Eric, de jongere broer van Serena. Na ‘Gossip Girl’ stortte Connor zich meteen in een andere hitserie: ‘Revenge’, die liep tot 2013. Daarna speelde hij rollen in onder andere de horrorfilm ‘Friend Request’. Recent zagen we hem in een aflevering van ‘The Resident’.

Matthew Settle (53) speelde Rufus Humphrey

In ‘Gossip Girl’ vertolkte Matthew de rol van Dan en Jenny’s vader, een voormalige rockster. Het acteren liet hem nadien niet los. Zo was hij te zien in de horrorfilm ‘Ouija’ en maakte hij zijn intrede in ‘Criminal Minds: Beyond Borders’. Zijn laatste wapenfeit dateert uit 2017 met ‘Valentine’. Zijn eigen gezin telt intussen twee dochtertjes.

