Goedele Liekens gaat ‘De Bachelor’ presenteren: “We geven zo snel iemand op, maar ‘perfect’ bestaat niet”

TVGoedele Liekens (58) is terug. Volgend jaar is ze opnieuw te zien op tv waar ze ‘De Bachelor’ zal presenteren. Daarin gaat Fabrizio Tzinaridis, bekend van ‘Temptation Island’, op zoek gaat naar de ware liefde. Ook in het parlement is de ex-Miss België opnieuw aan de slag. Zo komt er een einde aan de strijd tegen huidkanker waar ze vorig jaar mee werd geconfronteerd.

In ‘De Bachelor’ op Play4 zal Goedele vooral het luisterend oor zijn van Fabrizio en de kandidaten. Het is haar eerste tv-opdracht nadat er vorig jaar huidkanker stadium 3 werd vastgesteld. Goedele nam wat gas terug, maar nu lijkt de pedaal opnieuw ingedrukt. Door opnieuw op een set te staan, stimuleer ik ze volop en zal het de komende dagen hopelijk alleen maar beter gaan. Sowieso is het super om dit weer te kunnen doen. Om me samen met een ploeg weer volledig aan een programma te kunnen wijden. Hard werken, verschillende jobs combineren, dat doe ik al mijn hele leven. Het is een beetje therapie, ja” vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Niet zoals Tinder

Als seksuologe is Goede uiterst geschikt om ‘De Bachelor’ te presenteren. Zelf is ze er ook van overtuigd dat Fabrizio er zijn ware kan tegenkomen. “Waarom zou dat niet kunnen? Je mag je niet blind staren op die cameraploeg. Hoeveel koppels ontstaan er niet tijdens een week skivakantie? Als Fabrizio op zoek is naar een echte connectie, zoals hij beweert, is dit net de uitgelezen plek om een vonk te doen overslaan. Hij wordt gedwongen om écht met die meisjes te spreken. Niet zoals Tinder, waar je iemand naar links kan swipen omdat ‘ze een beetje raar kijkt op de ­foto’. We geven soms zo snel iemand op, ­gewoon omdat we geen genoegen willen nemen met minder dan perfect. Maar ‘perfect’ bestaat niet.”

Volledig scherm Goedele Liekens en dochters Merel en Celeste © Kristof Ghyselinck

Confronterend

Dat de kanker voorgoed verleden tijd is, durft Goedele nog niet te zeggen. “Hier en nu wel. Binnenkort niet meer, want om de vier maanden moet ik een MRI-scan laten nemen. Zo’n tunnel, weet je wel? De laatste is pas achter de rug en het resultaat was goed. Dus op dit moment ben ik daar helemaal niet mee bezig. Maar telkens wanneer de volgende afspraak om de hoek loert, word ik een beetje onrustig. Best confronterend.”

