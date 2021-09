Goedele Devroy ruilt keien van Wetstraat voor pluche van parlement: “Als ik eerlijk ben, was het te zwaar geworden”

TVDe kop is eraf. Na zeventien jaar als politiek journaliste bij het VRT-journaal beleefde Goedele Devroy (53) haar eerste week als gezicht van 'Villa Politica'. Lang hoefde ze over die carrièreswitch niet na te denken. “Ik zag er steeds meer tegenop om te kamperenin de kou van de Wetstraat”, zegt Devroy, die haar job als journaliste combineert met de zorg voor haar zoon met een chromosomale afwijking.

Twee keer per week is Devroy op de afspraak in 'Villa politica'. Op woensdag in het Vlaams Parlement, op donderdag in het federale halfrond. Het is in dat laatste dat ze de voorbije week haar vuurproef beleefde. In een net jasje, met ogen strak starend in de lens, maar ook met een licht trillende microfoon tegen de borst. "In het begin was ik inderdaad zenuwachtig", blikt Devroy terug. "Het was twee jaar geleden dat ik nog een livepresentatie deed en op zo'n moment giert de adrenaline door je lijf. Maar ik ben eigenlijk heel tevreden over die eerste keer. De interviews waren goed, alles verliep vlot en de zenuwen gingen snel liggen.”

"Bovendien voelde ik me ook welkom", vervolgt Devroy. "De Kamervoorzitster (Éliane Tillieux (PS), red.) verwelkomde me, net als leden van zowat alle partijen. Dat verbaasde me wel, eerlijk gezegd. Als 'gewone' reporter van de VRT wordt je met iets minder egards behandeld, merkte ik de voorbije jaren. Dan ben je meer deel van het meubilair. (lachje)"

Publiek geheim

Vier presentatoren gingen Devroy in vijftien jaar 'Villa Politica' voor. Annemie Nijs, Kathleen Cools en Guy Janssens volgden elkaar redelijk snel op, maar het was vooral Linda De Win die haar stempel drukte op het politiek tv-uurtje. Geregeld trok ze een sprintje door de gangen van het parlement om kopstukken bij hun nekvel te grijpen. In juli werd De Win op haar 65ste - met frisse tegenzin - door de VRT bedankt voor bewezen diensten. "Ik heb Linda tips gevraagd, ja", zegt Goedele. "Maar ik heb er eigenlijk geen gekregen. 'Je kan het toch al', zeiden m'n voorgangers.”

De wissel van de wacht zorgde er in ieder geval voor dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) voor het eerst sinds 2015 nog eens zijn opwachting maakte in het programma. Het was een publiek geheim dat De Win en Jambon niet door een deur kunnen. "Linda had een specifieke stijl, die van mij is misschien iets rustiger", zegt Goedele. "Maar los daarvan hoop ik m'n stempel te drukken met duidelijke interviews en met concrete antwoorden van politici waar de kijker iets aan heeft."

Mantelzorg voor zoon

Devroy is gepokt en gemazeld in het wereldje. Sinds 1995 is ze aan de slag bij de nieuwsdienst, sinds 2004 als politiek journalist. Een vat vol ervaring. Ze had maar één dag bedenktijd nodig om in te stemmen toen de vraag kwam. "Als ik eerlijk ben, voelde ik dat voltijds werken voor 'Het Journaal' te zwaar was geworden", zegt Devroy. "De onregelmatigheid van het nieuws, nooit weten wanneer je thuiskomt, een vrije dag die elk moment een werkdag kan worden... Dat begin je te voelen op je 53ste. Ik zag er ook steeds meer tegenop om in de kou in de Wetstraat te kamperen. Daarnaast is er ook mijn zoon Quinten (de twintiger werd geboren met een chromosomale afwijking, red.) voor wie ik mantelzorger ben. Die vermoeidheid stapelt zich op, merkte ik. Op den duur moest ik een dag recupereren als het een drukke werkdag geweest was. Nu heb ik een 9-to-5-job en zijn mijn weekends vrij. Het werk is nu meer afgelijnd en dat is toch beter voor mijn werk-privébalans."

Wat Devroy betreft, heeft ze, net als De Win, de droomjob tot haar pensioen beet. "Als het blijft meevallen zoals nu, zit dat er dik in", besluit de journaliste. "Dit is wat mij betreft een van de mooiste jobs in de media."

