Goed luisteren is van essentieel belang in ‘Tiny House Battle’: “Ik ben allergisch voor grijs”

TV Evan Peters is genomi­neerd voor Golden Globe dankzij ‘Dahmer’: “Maar ik neem een pauze van donkere rollen”

‘The Jeffrey Dahmer Story’, de reeks over de seriemoordenaar die zeventien mannen om het leven bracht, scoort op Netflix en verpulverde al meerdere kijkcijferrecords. Maar het was acteur Evan Peters (35) die de aartsmoeilijke taak kreeg om in de huid te kruipen van Dahmer. Voor zijn prestatie maakt hij nu kans op een Golden Globe. Samen met showrunner Ryan Murphy (57) vertelt hij in een gesprek met ‘Variety’ over de tol van deze rol. “Ik heb lang nagedacht voordat ik ‘ja’ zei”, klinkt het.

13 december