“Godverdomme, een beer”: familie Gooris trekt in tweede seizoen ‘Expeditie Gooris' naar Verenigde Staten

TV RECENSIE. ‘The Witcher: Blood Origin’: “Fun genoeg voor een snelle binge, slecht genoeg om het tegen oudjaar alweer vergeten te zijn”

Het langverwachte derde seizoen van ‘The Witcher’ (het laatste alvorens Liam Hemsworth de monsterjagerfakkel van Henry Cavill overneemt) wordt pas ergens midden 2023 op Netflix verwacht. Goeie timing dus van de streamingzender om een zoethoudertje met genoeg f-bommetjes te droppen om de fans even content te stellen. Alleen krijgt die officiële ‘The Witcher’-prequel nu wel de slechtste score voor een Netflix-serie ooit en is er sprake van een absoluut dieptepunt voor het streamingplatform. Of het echt zo slecht is gesteld met de bloedwaarden van ‘The Witcher: Blood Origin’? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

31 december