Gloria Monserez pakt uit met nieuwe reeks (en trekt hiervoor met drie kippen op duurzame missie)

tv Binnenkij­ken in het apparte­ment van VTM-journalis­te Romina Van Camp in Washington DC

“Live gaan in het middagnieuws, dat betekent nu: wakker gebeld worden om 4.30 uur”, zegt VTM-journaliste Romina Van Camp (36). In maart verhuisde ze naar Washington D.C., waar ze tijdens de presidentsverkiezingen van 2024 het boegbeeld zal zijn van ‘VTM NIEUWS’. Een tienerdroom, al moest ze er vrienden en familie voor achterlaten. 3Soms zie ik mensen over straat lopen met een wapen onder hun T-shirt verstopt. Echt onveilig voel ik me niet, maar ik weet welke buurten ik moet mijden.”