Gloria Monserez en Sven De Leijer presenteren straks ‘Hotel Römantiek’ op één

Stu­Bru-stem Gloria Monserez (20) zoekt rust in haar hectische leven: “Soms slaap ik maar 4 uur. Dan huil ik gegaran­deerd de volgende dag”

Gloria Monserez is pas twintig, maar toch al Ketnetwrapster, StuBru-stem en ambassadrice van De Warmste Week. Het maakt haar leven er niet minder hectisch op. “Mijn avonden zijn altijd anders. Ik ga bij mijn mama, mijn papa, mijn vriend of mijn vriendinnen. Niets ligt vast.” De jonge wervelwind voelt heel hard, en koestert elk gelukkig moment. Want ze ziet zichzelf niet voor eeuwig in de media werken. “Ooit ga ik weer studeren. Mijn vrienden lachen me uit als ik dat zeg. Maar ik méén het.”

13 december