Girlpower, een stevige portie testosteron en heel wat powersongs : dit waren de derde Knockouts van ‘The Voice van Vlaanderen’

De kandidaten van Natalia zorgden vanavond voor een stevige dosis girlpower op het podium Bovendien is de zangeres er erg trots op dat haar team zo gevarieerd is. “We hebben Italiaans, Spaans, Nigeriaans, Ghanees, Congolees, Servisch, Hollands en Belgisch. Dat is toch de max”, klinkt het onder meer.

Celina uit Team Natalia zingt ‘Indomable’ van Lorena Gómez, een echte powersong die perfect bij deze pittige dame past.

Coach Natalia koos voor Alessia het wondermooie ‘Skinny Love’ van Birdy. Een nummer vol hoge noten en dat was voor deze kandidate duidelijk geen probleem.

Grace kiest met ‘Lately’ van Stevie Wonder voor een echte klassieker. Een goede match, want Natalia kiest haar uiteindelijk als eerste winnares.

Van coach Natalia kregen we bovendien ook een tweede team in actie te zien. Tweelingzussen Marysé & Isabeau smeerden hun stembanden stevig in en zongen ‘Eyes Off You’ van Prettymuch.

Cool guy Edison zong ‘Never Gonna Give You Up’ in de versie van Scary Pockets ft Reeve Carney. Met veel schwung stond hij en dat wist Laura Tesoro duidelijk te bekoren, want zij pikt Edison na zijn prestatie op.

Yvette haalt haar raptalent nog eens boven met ‘Doo Wop’ en dat bleek meer dan genoeg te zijn om Natalia nog een tweede keer te overtuigen.

Niels Destadsbader zorgde tijdens de Knockouts van vanavond dan weer voor een portie testosteron. Kandidaat Jonas heeft voor zijn Knockout een straf optreden neergezet. Met ‘You’ve Got To Hide Your Love Away’ van The Beatles toverde hij een glimlach op het gezicht van alle coaches.

Adil smeet zich met het mooie ‘Let Her Go’ van Passenger én met resultaat. Hij werd uiteindelijk opgepikt door Natalia. Al is dat wel slecht nieuws voor kandidaat Tim, want hij valt hierdoor jammer genoeg af.

Geen gemakkelijke opdracht voor Tobe deze keer. Met ‘Million Dreams’ van Lady Gaga daagt coach Niels hem uit en als beloning mag Tobe alvast mee naar de volgende ronde.

Tourist LeMC heeft vanavond al zijn powerstemmen ingezet en daarom had ook hij het erg moeilijk om een keuze te maken. Iets wat coach Koen volledig kan begrijpen. “Dit is het beste trio dat team Tourist al op het podium heeft neergezet”, klinkt het daar.

‘Killing Me Softly With His Song’ van The Fugees is een wereldwijde hit. Helena uit het team van Tourist LeMC maakte er moeiteloos haar eigen versie van en palmde meteen het podium in.

In Gwen schuilt een heuse rock chick en dat kon ze vanavond eindelijk tonen. Met haar versie van ‘Gun In My Hand’ van Dorothy heeft ze alles op alles gezet.

Voor Jamil koos Tourist LeMC met ‘Everything I Wanted’ van Billie Eilish geen makkelijk nummer, maar dat bleek voor deze straffe kandidaat geen enkele moeite te zijn. Hij is ook de uiteindelijke winnaar van Team Tourist.

Last but not least hebben we nog de kandidaten van Team Koen. Hij heeft een trio samen gezet dat zich volgens hem wat meer mag intomen op het podium: “Less is more!”. En op de MIA’s kregen de kandidaten van team Koen op de valreep nog een gouden tip van muziekicoon Willy Sommers: “Probeer naar buiten te komen met sterke nummers!”

En aan powersongs was er bij team Koen zeker geen gebrek. Aurora zong vanavond bijvoorbeeld ‘Cryin’ van Aerosmith.

Ook Daniela heeft met ‘One Day’ van Paolo Nutini voor een erg straf nummer gekozen.

Robin kroop samen met zijn gitaar op het podium en wist zo een straffe Knockout neer te zetten. Met ‘Please Don’t Say You Love Me’ van Gabrielle Aplin kreeg hij iedereen stil kreeg en wist hij ook Koen te overtuigen om hem mee te nemen naar de volgende ronde.

