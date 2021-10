‘Girlpower’ bij de deelnemers en juryleden en grapjes over K3: dit was ‘De Slimste Mens’

Als we de 20-jarige Gloria Monserez mogen geloven, dan is deelnemen aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’ een soort akkefietje, een niemendalletje waar je echt niks moet voor doen. Raar dat vorige ‘Slimste Mens’-kampioenen volledige Atoma-schriftjes bijhielden, maandenlang Dag Allemaal binnenstebuiten keerden, de kinderencyclopedie uit het hoofd konden navertellen en haast ziek werden van stress, spanning en mogelijke black-outs. Niets van dat alles bij Monserez. Buiten wat kreten als “neen?”, “echt niet?”, “oh my fucking god!” en “echt?!” huppelt ze als een dartele ree door de speeltuin van meester Van Looy. Ze is de eerste en voorlopig enige kandidaat die al een finaleticket op zak heeft. En ze is nog niet aan het einde van haar serie wist-je-datjes die ze gul uitstrooit. Zo weten we nu ook dat ze niet het verschil tussen links en rechts kent en met duim en wijsvingers die letter moet maken als hulpje. En dat ze altijd en overal te laat komt...

Spel naar de hand zetten

De tegenstand maakte het Monserez in de zevende aflevering niet echt heel moeilijk. Gelukkig voelde CD&V-voorzitter Joachim Coens zich meer op zijn gemak en werd hij nauwelijks nog belaagd door de vakjury, maar een toekomstige winnaar zit er niet in de politicus. En al zeker niet in de bijna voormalige K3-zangeres Klaasje Meijer. Sympathiek, een frisse uitstraling, maar - en we blijven beleefd - niet meteen een straffe quizzer.

Gloria had dus niet eens een topavondje nodig om het spel naar haar hand te zetten. Ze maakte geen grote fouten en graaide met gemak massa’s tijd binnen in de foto-en filmpjesronde. De twee onderdelen van de quiz waar je steevast het verschil maakt. Dat ze nauwelijks wat wist over de dood van ex-Beatle John Lennon, die eind 1980 in New York werd neergeschoten door Mark Chapman - ruim twintig jaar voor Gloria werd geboren - bewijst enkel hoe snel de tijd vliegt.

Broodje garnaalsla

Erik Van Looy zei bij aanvang van ‘Open Deur’ dan weer niet zomaar dat hij zijn naam gaat veranderen in ‘Préparégarnaalsla Van Looy’. Broodje garnaalsla, broodje préparé, een kommetje soep en cola. Dat is, elke opnameavond van ‘De Slimste Mens’ stipt om 17 uur, het vaste menu en standaardritueel van de presentator. En dat al negentien jaar, want tijdens het eerste seizoen van de quiz was Erik kandidaat en Bruno Wyndaele de gastheer.

Nog wat over de vakjury: Jennifer Heylen is een echte aanwinst. Al is het maar omdat ze zo’n onwaarschijnlijk gulle en aanstekelijke lach heeft. Van Serine Ayari zijn we voorlopig minder fan. Gemeende girlpower: ja, gespeelde boosheid: neen. Terug naar af en huiswerk overdoen, Serine.

De leukste quotes

Klaasje (over quizzen): “Ik dacht, oh jee, dat is helemaal niks voor mij en dan heb jij me overtuigd om toch mee te doen. Uiteindelijk ben ik toch blij.”

Jennifer Heylen (of ze een K3'tje zou willen zijn?): “Awel, neen. Altijd diezelfde outfit moeten aandoen en die moeten delen is niks voor mij. Ik heb een vestimentair probleem met de groep. Voor de rest top.”

Van Looy (ontspoort even als hij het heeft over het parfum van Coens): “Het is een heel goeie after-tsjeef.”

Hilarische momenten

Klaasje is blij dat ze de K3-liedjes niet meer moet zingen. De kandidaten zien het ook niet zitten om een K3-song te zingen. Laat staan dat Joachim Coens een K3-liedje zou kennen.

Jennifer Heylen laat zich helemaal gaan als ze zich begint in te beelden hoe de kandidaten van bil zouden gaan bij muziek. Van ‘Oya Lélé’ bij Van Looy tot zware klassieke muziek bij Klaasje.

Kantelmomenten

De quiz komt traag op gang tot voorbij de ‘Puzzel-ronde’, waarbij de drie kandidaten aan elkaar gewaagd zijn.

Pas bij de foto- en filmpjesronde slaat Gloria toe. Joachim faalt in de fotoronde, Klaasje in de filmpjesronde. Gloria weet ook nauwelijks wat over haar filmpje, maar kan dan eigenlijk al niet meer verliezen.

In de finale tussen Coens en Meijer maakt Cuba het verschil. Al had Klaasje één vraag eerder wel een schier onmogelijke situatie toch haast rechtgezet met vijf juiste antwoorden over schaken. Maar Coens blijft kalm en speelt rustig uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Gloria Monserez: 368 seconden

2. Joachim Coens: 251 seconden

3. Klaasje Meijer: 154 seconden

De stand

1. Gloria Monserez: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale gewonnen

2. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

3. Dorianne Aussems: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Wiam: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Niels Destadsbader: 2 deelnames, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Joachim Coens: 2 deelnames, 2 finales gewonnen

7. Klaasje Meijer: 1 deelname, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Steven Van Gucht, 45 jaar uit Denderleeuw. Viroloog, dokter in de dierengeneeskunde en interfederaal woordvoerder van het crisiscentrum. Van Gucht werd ongevraagd wereldberoemd in ons land toen de coronacrisis hem de grootste uitdaging van zijn carrière bezorgde. Wonder boven wonder genas hij daardoor wel van een hardnekkige insomnia en vindt hij niezen en de endorfinebom die daarbij vrijkomt nog steeds genieten.

