Gio Kemper was Duiker in ‘The Masked Singer’, maar wie is hij eigenlijk? “Ik voel me meer en meer thuis in België”

Stan Van Samang! Of nee, het is Mathieu Terryn van Bazart. Wacht eens, dat is Max Colombie van Oscar and the Wolf. Hoe mysterieus loepzuiver en gracieus mooi Duiker week na week het podium inpalmde, geen één die wist wie in dat pak zat. Een professionele zanger, dàt was wel zeker. “In aflevering één al zeiden de juryleden dat ik Stan Van Samang moest zijn. ‘Euh, hallo? Wàt een fantastisch compliment!’ Dankbaar stond ik daar te zweten in mijn kostuum”, lacht Gio - voluit Giovanni - Kemper.