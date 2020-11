Gio Kemper was Duiker in ‘The Masked Singer’, maar wie is hij eigenlijk? “Dertigers kennen me nog niet en da’s logisch”

TVGio wie? Zowel met als zonder masker van Duiker bleef Gio Kemper (29) bij zijn onthulling in ‘The Masked Singer’ voor vragen zorgen. Toch entertaint deze powerstem al 5 jaar uw kids als weerwolf in de Studio 100-reeks ‘Nachtwacht’, speelt hij sinds zijn 5de hoofdrollen in musicals zoals ‘Aladdin’, en mocht hij zijn zangskills al eens demonstreren in ‘Steracteur Sterartiest’. “Het is logisch dat velen mij niet kennen, mijn publiek bestond tot nu voornamelijk uit kinderen”, zegt hij. “Daar hoop ik nu verandering in te brengen.”