Gilles De Coster zelf verbaasd over plottwist De Mol: “Kan je niet schrijven”

TV Margriet Hermans klaagt aan: “Meisjes in media moeten mooi, blond en niet te slim zijn”

5 mei Margriet Hermans (67) heeft het gevoel dat eens je 65 jaar geworden bent, je niet meer belangrijk bent in onze maatschappij. Daarnaast vindt ze dat jonge meisjes in de media in een bepaalde rol worden gekneed, zo vertelt ze in ‘De Cooke & Verhulst Show’.