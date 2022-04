Gilles De Coster over onverwachte exit in 'De Mol’: “Wij waren echt bezorgd, want het ging niet goed met Philippe”

TVZondagavond dropte Philippe een bommetje in ‘De Mol’. De kinesist gaf toe dat hij de saboteur van het spel was, maar vertelde dat hij de druk niet meer aankon. Daarom koos hij ervoor om het spel vroegtijdig te verlaten. Presentator Gilles De Coster reageert bij Qmusic op die beslissing. “Mijn eerste reactie was niet: ‘help, dit is een ramp voor het programma’. Wij waren echt bezorgd om Philippe, omdat het gewoon niet goed ging met hem.”

Philippe worstelde met het gevoel dat hij niet goed bezig was als mol. Volgens Gilles is hij niet de eerste mol die dat heeft. “Ik zie dat eigenlijk bij elke mol waarmee ik heb samengewerkt. Maar Philippe was ervan overtuigd dat hij het niet goed deed, en we kregen dat niet uit zijn hoofd. Dan moet je beseffen dat we in een spel zitten en dat de gezondheid van die man belangrijker is. Wij waren heel tevreden over wat hij deed, maar Philippe zelf was niet gelukkig.”

De mol zijn in ‘De Mol’ is volgens Gilles de mooiste rol die er is. Toch is het zwaar om 24/7 een rol te moeten spelen en niet vrijuit te kunnen praten. “Buiten die tien minuutjes ‘s avonds met de productie, praat je eigenlijk met niemand over je rol als mol. Dus je zit vast met je eigen gedachten voor drie weken.” Philippe wordt tot vandaag nog begeleid. “Hij kan altijd bij ons team terecht voor hulp.”

Zondagavond werd er ook een nieuwe mol gekozen. Dit was een scenario waar de productie vooraf geen rekening mee had gehouden. “We hebben gewoon samengezeten met alle kandidaten, zoals getoond werd op televisie, om hen te ondervragen. Daarna hebben we met de productie beslist wie we als nieuwe mol willen.” Philippe is niet op de hoogte van wie de nieuwe mol is. “Hij weet enkel nog welke opdrachten er volgen, want die waren al voorbereid. Maar voor de rest is hij niet op de hoogte.”

