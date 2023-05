Gilles De Coster neemt het op voor ‘De mol’-kandidaat Lancelot: “Mensen beslisten in 30 minuten dat hij een lul is”

‘Arrogant’, ‘klootzak’, ‘eikel’. Na twee afleveringen van ‘De mol’ moest Lancelot het zwaar ontgelden op sociale media. Televisiekijkend Vlaanderen doopte hem officieus tot ‘meest irritante deelnemer’. “Een jaarlijks weerkerend fenomeen. Het frustrerende is: je wéét dat het tij zal keren. Ik had zwart op wit kunnen voorspellen dat Lancelot populair zou worden – hij is aan het uitgroeien tot de publiekslieveling – want hij ís een toffe gast, punt. Maar mensen beslissen liever in 30 minuten tijd dat hij een lul is, en vinden het ook hoognodig om die mening online te ventileren. Mensen die zo hun gif over de wereld spuien, ik zal ze nóóit begrijpen”, aldus Gilles De Coster. De haatcampagne op internet is bij Lancelot serieus binnengekomen. Hij gooide zelfs Twitter van z’n telefoon om te ontsnappen aan alle negatieve commentaren.