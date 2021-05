Gilles De Coster, Erik Van Looy en Pedro Elias tellen met quiz af naar het EK: “Ik heb Messi laten borduren in mijn trouwkostuum”

TV Deze week in 'Familie': kan Peter Louise uit de Italiaanse gevangenis halen en klikt het tussen Vanessa en Mathias?

17 mei Ook deze week beweegt er weer heel wat in Familieland. Zo komt er mogelijk schot in de zaak van Louise (Charlotte Sieben). Die zit vast in een gevangenis in Italië. Peter (Gunther Levi) is haar achterna gereisd. Slaagt hij erin om haar uit haar benarde toestand te bevrijden en kan ze deze week eindelijk naar huis komen?